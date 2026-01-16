Magyar Honvédség (MH)szociális tűzifaprogramrendkívüli havazás

A tüzelő úton van a rászorulókhoz

Három vármegyében több mint harminc teherautó és 160 katona segít a tűzifát eljuttatni a rászorulókhoz. A felhasogatott tüzelőt felpakolják teherautókra, elszállítják a megadott címekre, ott pedig lepakolják.

Magyar Nemzet
2026. 01. 16. 14:50
„A segítség ma is számít! A Magyar Honvédség katonái ma is jelen vannak ott, ahol a legnagyobb szükség mutatkozik a támogatásra” – hívta fel a figyelmet közösségi oldalán a Magyar Honvédség (MH).

Az elhivatottság, az összefogás és a szolgálat iránti felelősség most is kézzelfogható formát ölt:

a tüzelő úton van a rászorulókhoz

– hangsúlyozták a bejegyzésben.

Mint arról már beszámoltunk, az MH kijelölt állománya segít abban, hogy a szociális tűzifaprogramban biztosított tüzelő eljusson a rászorulókhoz.

Három vármegyében, Baranyában, Borsod-Abaúj-Zemplénben és Szabolcs-Szatmár-Beregben több mint harminc teherautó és 160 katona vesz részt a feladat végrehajtásában: a felhasogatott tűzifát a katonák felpakolják teherautókra, elszállítják a megadott címekre, ott pedig lepakolják. A feladatra kijelölt alakulatok az MH Logisztikai Támogató Parancsnokság vezetése alatt dolgoznak.

Borítókép: Tűzifaprogramban dolgozó magyar honvéd (Forrás: Facebook)


