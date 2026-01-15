A katonák is besegítenek a tűzifa kiszállításába

A Magyar Honvédség (MH) kijelölt állománya segít abban, hogy a szociális tűzifaprogramban biztosított tüzelő eljusson a rászorulókhoz – tájékoztatta a Magyar Nemzetet a Honvédelmi Minisztérium. Három vármegyében, Baranyában, Borsod-Abaúj-Zemplénben és Szabolcs-Szatmár-Beregben több mint harminc teherautó és 160 katona vesz részt a feladat végrehajtásában: a felhasogatott tűzifát a katonák felpakolják teherautókra, elszállítják a megadott címekre, ott pedig lepakolják.
A feladatra kijelölt alakulatok az MH Logisztikai Támogató Parancsnokság vezetése alatt dolgoznak. Az ellátóezred öt teherautója már úton van, csütörtökön Babarcra, Harkányba és Szentlőrincre szállítanak tüzelőt.
A kormány kiemelten foglalkozik a tűzifa kérdésével
Amikor Orbán Viktor miniszterelnök bejelentkezett a szerdai kormányülésről a közösségi oldalán, a legfőbb témák között említette a tűzifa kérdését, a hóhelyzetet, valamint a csökkenő inflációt.
Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a mai Kormányinfón elárulta azt is,
a tűzifaprogramban nincsen limit és az általános elosztási szabály érvényes,
vagyis az önkormányzatok adják le az igényt a Belügyminisztériumnak, és így jutnak hozzá a szükséges mennyiséghez.
A tárcavezető megnyugtatónak nevezte a hazai időjárási helyzetet az operatív törzs tájékoztatása alapján: az országban nincsen lezárt főbb út, sem megközelíthetetlen település.
A betegellátás zavartalan, folyamatosan takarítják a havat és síkosságmentesítik az utakat. A vasúti és a buszközlekedésben késések ugyan vannak, de minden járat működik, a légi közlekedés zavartalan.
Kellő számú hely áll rendelkezésre mindenütt a hajléktalanok elhelyezésére.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!