A katonák is besegítenek a tűzifa kiszállításába

A Magyar Honvédség (MH) kijelölt állománya segít abban, hogy a szociális tűzifaprogramban biztosított tüzelő eljusson a rászorulókhoz – tájékoztatta a Magyar Nemzetet a Honvédelmi Minisztérium. Három vármegyében, Baranyában, Borsod-Abaúj-Zemplénben és Szabolcs-Szatmár-Beregben több mint harminc teherautó és 160 katona vesz részt a feladat végrehajtásában: a felhasogatott tűzifát a katonák felpakolják teherautókra, elszállítják a megadott címekre, ott pedig lepakolják.

Fotó: Makovics Kornél

A feladatra kijelölt alakulatok az MH Logisztikai Támogató Parancsnokság vezetése alatt dolgoznak. Az ellátóezred öt teherautója már úton van, csütörtökön Babarcra, Harkányba és Szentlőrincre szállítanak tüzelőt.

A kormány kiemelten foglalkozik a tűzifa kérdésével

Amikor Orbán Viktor miniszterelnök bejelentkezett a szerdai kormányülésről a közösségi oldalán, a legfőbb témák között említette a tűzifa kérdését, a hóhelyzetet, valamint a csökkenő inflációt.

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a mai Kormányinfón elárulta azt is,

a tűzifaprogramban nincsen limit és az általános elosztási szabály érvényes,

vagyis az önkormányzatok adják le az igényt a Belügyminisztériumnak, és így jutnak hozzá a szükséges mennyiséghez.

A tárcavezető megnyugtatónak nevezte a hazai időjárási helyzetet az operatív törzs tájékoztatása alapján: az országban nincsen lezárt főbb út, sem megközelíthetetlen település.

A betegellátás zavartalan, folyamatosan takarítják a havat és síkosságmentesítik az utakat. A vasúti és a buszközlekedésben késések ugyan vannak, de minden járat működik, a légi közlekedés zavartalan.

Kellő számú hely áll rendelkezésre mindenütt a hajléktalanok elhelyezésére.