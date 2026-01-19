ködidőjárásHungaroMet Nonprofit Zrtköpönyeg. huhidegextrém hideg

Mínusz 20 foknál is keményebb hidegek jönnek + videó

A fagyos éjszaka után napközben is maradnak a mínuszok. A reggeli köd többfelé feloszlik, javulnak a látási viszonyok, ugyanakkor egy északnyugat-délkeleti sávban tartósan borult körzetek is maradhatnak. Csapadék alig várható, a hideg viszont egész nap meghatározó marad. A csúcshőmérséklet hétfőn mínusz 8 és mínusz 1 fok között valószínű.

Magyar Nemzet
2026. 01. 19. 6:49
A zúzmarás köd, illetve a rétegfelhőzet kiterjedése napközben csökken, javulnak a látási viszonyok, egyre többfelé kisüt a nap – tájékoztatott a hétfői időjárásról HungaroMet.

Forrás: HungaroMet

Az Alföldön, a főváros térségében és a Dunántúl egyes tájain tartósan borult körzetek is maradhatnak.

Az északkeleti határvidéken, valamint a Dunántúlon viszont nagy területen végig derült, napos idő valószínű.

Hószállingózás, ónos szitálás

legfeljebb a borult, ködös vidékeken fordulhat elő.

A jellemzően keleti, délkeleti szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad, legfeljebb Sopron környékén élénkülhet meg időnként.

 A csúcshőmérséklet mínusz 8 és plusz 1 fok között valószínű, késő estére mínusz 15 és mínusz 4 fok közé hűl le a levegő.

 

Milyen idő lesz a következő napokban?

Kedden főleg az ország középső tájain maradhat meg a köd, és a rétegfelhőzet, máshol inkább napsütés valószínű. A borús tájakon hószállingózás és zúzmara is lehet. Reggel akár

mínusz 20 foknál is hidegebb lehet,

nappal is fagyos lesz a levegő.

Szerdán az ország nyugati felén lesz borongós, ködös lesz az idő, keleten nagyobb esély van a napsütésre. Folytatódik a dermesztő hideg, reggel mínusz 22 fokig is süllyedhet a hőmérő higanyszála – olvasható a Köpönyeg előrejelzésében.

Csütörtökön rétegfelhős, ködös időre van kilátás, hószállingózás is előfordulhat. Reggel mínusz 10, délután nulla fok körüli értékeket mérhetünk.

Pénteken borult lesz az ég, délutántól egyre többfelé lehet csapadék:

a havazás mellett ónos eső, majd havas eső is lehet.

Reggel mínusz 6, délután plusz 1 fok valószínű.

Az extrém hidegre az operatív törzs is figyelmeztetett: továbbra is kérik, hogy amennyiben valaki segítségre szoruló emberrel találkozik, értesítse a karitatív szervezetek éjjel-nappal hívható diszpécser szolgálatát vagy a 112-es segélyhívó számot.

A következő napok időjárásáról a Magyar Nemzet időjárás oldalán is tájékozódhat. 

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Békés Megyei Hírlap/Bencsik Ádám)

