Szánthó Miklós: Leáldozott a liberális világrend, a szuverenisták vannak többségben

A liberális világrend korszaka lezárult, mára egyértelműen a szuverenista erők kerültek többségbe a nemzetközi politikában – erről beszélt Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatója közösségi oldalán közzétett videójában. Mint hangsúlyozta, ennek a tábornak az egyik meghatározó, vezető ereje Magyarország.

Magyar Nemzet
Forrás: Facebook2026. 01. 22. 11:06
Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatója
Szánthó Miklós a mai davosi Béketanács alapítása előtt a közösségi oldalán arról beszélt, hogy szerinte a globális politikai folyamatok egy irányba mutatnak: egyre több országban erősödnek azok a politikai erők, amelyek a nemzeti szuverenitást, a hagyományos értékeket és az önálló döntéshozatalt helyezik előtérbe a liberális, globalista modellel szemben. 

Szánthó Miklós
Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatója

A főigazgató úgy fogalmazott, a liberális világrendnek leáldozott.

Kiemelte: Magyarország ebben a folyamatban nem elszenvedője, hanem alakítója az eseményeknek.

Igazából ma már a szuverenisták vannak többségben, és ennek a tábornak egyik vezető ereje Magyarország

– mondta, utalva arra, hogy a magyar kormány politikája számos ország számára szolgál követendő példaként.

Szánthó Miklós: Elismerik Orbán Viktor politikáját

Szánthó Miklós felidézte Steve Bannonnak, Donald Trump korábbi tanácsadójának és ismert amerikai médiaszemélyiségnek a korábbi kijelentését is. Bannon évekkel ezelőtt úgy fogalmazott Orbán Viktorról:

Orbán Viktor már Trump volt Trump előtt.

A főigazgató szerint ez a megállapítás jól mutatja, hogy a magyar miniszterelnök és a magyar kormány már jóval az amerikai és európai politikai fordulatok előtt felismerte a liberális világrend válságát, és következetesen a nemzeti érdekek védelmére építette politikáját.

Borítókép: Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatója (Forrás: Facebook/Szánthó Miklós) 

Nagy István
idezojelekMercosur

Nagy István: A Tisza Párt áll a Mercosur-ügylet mögött

Nagy István avatarja

Brüsszel elárulta az európai és a magyar gazdákat, életveszélyes megállapodást kötött – írja vélemény cikkében az agrárminiszter.

