Szánthó Miklós: Leáldozott a liberális világrend, a szuverenisták vannak többségben

Kiemelte: Magyarország ebben a folyamatban nem elszenvedője, hanem alakítója az eseményeknek.

Igazából ma már a szuverenisták vannak többségben, és ennek a tábornak egyik vezető ereje Magyarország

– mondta, utalva arra, hogy a magyar kormány politikája számos ország számára szolgál követendő példaként.

Szánthó Miklós: Elismerik Orbán Viktor politikáját

Szánthó Miklós felidézte Steve Bannonnak, Donald Trump korábbi tanácsadójának és ismert amerikai médiaszemélyiségnek a korábbi kijelentését is. Bannon évekkel ezelőtt úgy fogalmazott Orbán Viktorról:

Orbán Viktor már Trump volt Trump előtt.

A főigazgató szerint ez a megállapítás jól mutatja, hogy a magyar miniszterelnök és a magyar kormány már jóval az amerikai és európai politikai fordulatok előtt felismerte a liberális világrend válságát, és következetesen a nemzeti érdekek védelmére építette politikáját.