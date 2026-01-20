Magyar Péter megfenyegette az Alapjogokért Központot – Szánthó Miklós helyretette + videó

Szánthó Miklós a Facebook-oldalára feltöltött videóban tette fel a kérdést Magyar Péternek: – Péter, Péter, itt nyilas házmesterbe oltott Lenin-fiúként fenyegeted az Alapjogokért Központot? Ahova korábban ingyen piázni jártál? Csak azért, mert elmondjuk, hogy Brüsszel utasítására összeszedtél magad köré mindenkit, a komplett MSZP-től a fél SZDSZ-ig, multivezetőktől a bankárokig?
Kéri Laci bácsi, Bokros Lajos, Bódis Kriszta. Még Kapitányod is van
– sorolta.
De tudod, ha fogod a műbucit, a szintetikus húst, meg a műsajtot, és összeturmixolod, abból nem Big Mac lesz, hanem bizony moslék
– jegyezte meg ironikusan.
Szóljon hozzá!
