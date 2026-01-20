Magyar Péter megfenyegette az Alapjogokért Központot – Szánthó Miklós helyretette + videó

Szembejött a valóság Magyar Péterrel: kiosztották az igazukért küzdő gazdák Brüsszel emberét

Ma arról is beszámoltunk, hogy Deák Dániel Facebook-oldalán osztott meg egy videót, amelyen a magyar gazdák reakciója láthatók, miután Magyar Péter megjelent. A Tisza vezetője nem tudta becsapni a tiltakozókat.

Mikor álltál ki a gazdák mellett?

– teszi fel a kérdést a videóban az egyik tüntető Magyar Péternek.

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Fotó: AFP)