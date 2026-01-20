Magyar PéterSzánthó MiklósBrüsszelAlapjogokért KözpontBódis Kriszta

Magyar Péter megfenyegette az Alapjogokért Központot – Szánthó Miklós helyretette + videó

Magyar Péter kabinetfőnökével együtt egy videóban diktatúrákból ismert módon megfenyegetett több szervezetet, köztük az Alapjogokért Központot is. Erre reagált Szánthó Miklós.

Magyar Nemzet
2026. 01. 20. 14:27
Magyar Péter megfenyegette az Alapjogokért Központot Forrás: AFP
Szánthó Miklós a Facebook-oldalára feltöltött videóban tette fel a kérdést Magyar Péternek: – Péter, Péter, itt nyilas házmesterbe oltott Lenin-fiúként fenyegeted az Alapjogokért Központot? Ahova korábban ingyen piázni jártál? Csak azért, mert elmondjuk, hogy Brüsszel utasítására összeszedtél magad köré mindenkit, a komplett MSZP-től a fél SZDSZ-ig, multivezetőktől a bankárokig?

Magyar Péter megfenyegette az Alapjogokért Központot – Szánthó Miklós helyretette Fotó: AFP

Kéri Laci bácsi, Bokros Lajos, Bódis Kriszta. Még Kapitányod is van

– sorolta.

De tudod, ha fogod a műbucit, a szintetikus húst, meg a műsajtot, és összeturmixolod, abból nem Big Mac lesz, hanem bizony moslék

– jegyezte meg ironikusan.

Szembejött a valóság Magyar Péterrel: kiosztották az igazukért küzdő gazdák Brüsszel emberét

Ma arról is beszámoltunk, hogy Deák Dániel Facebook-oldalán osztott meg egy videót, amelyen a magyar gazdák reakciója láthatók, miután Magyar Péter megjelent. A Tisza vezetője nem tudta becsapni a tiltakozókat.

Mikor álltál ki a gazdák mellett?

– teszi fel a kérdést a videóban az egyik tüntető Magyar Péternek.

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Fotó: AFP)

