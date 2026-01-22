Szánthó Miklós: Magyar Péter a jobboldal szlogenjét promózza

A Munkacsoport szakmai kerekasztal-beszélgetésén – Törcsi Péter, az Oeconomus elnöke moderálásával – Pásztor Szabolcs, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány kutatási igazgatója, Kusovszky Imréné, az Idősek Tanácsának tagja, Cehla Béla, a Debreceni Egyetem tanára vett részt. A szakértők egybehangzóan szociálisan érzéketlennek, munka- és családellenesnek, versenyképesség-rombolónak írták le a Tisza-csomagot.

Fotó: Alapjogokért Központ

Szánthó Miklós a decemberi budapesti rendezvény után most Debrecenben rámutatott: a Tisza megszorítócsomagja – amelynek hatása több mint 7500 milliárd forintra tehető – a munkavállalókat, a családokat és a nyugdíjasokat is súlyosan érintené.

A Tisza Párt megszorítana

A Tisza nemhiába tagadja annak létezését, és nem beszél róla: lakatot tettek a jelöltek szájára is, hiszen Tarr Zoltán korábban elismerte: „nem mondhatunk el mindent, mert akkor megbukunk”. A főigazgató szerint így az a helyzet alakult ki, hogy „a jobboldal beszél a Tisza programjáról, a Tisza pedig promózza a jobboldal szlogenjét”, utalva arra, hogy Magyar Péter le akarta védetni a „Fidesz, a biztos választás” üzenetet.

Szánthó Miklós hangsúlyozta: Brüsszel az elmúlt húsz évben Magyarországnak juttatott uniós támogatások négyszeresét, 280 milliárd eurót adott már oda Ukrajnának, és ezt az összeget nem akarják veszni hagyni. Ezért háborúba akarnak menni, ahhoz pedig még több pénz kell, amit „vagy hitelekből, vagy az adófizetőktől teremtenek elő”.

Mivel szerinte a Tisza a háborúpárti néppárt tagjaként a brüsszeli gépezet része, elvtelenül támogatja is ezt a tervet: Ukrajna finanszírozását adóemelésekkel, nyugdíjelvonásokkal és a rezsicsökkentés megszüntetésével érnék el. A Központ főigazgatója arra is rámutatott, hogy a Tiszának felesleges köntörfalaznia, mert a csomagban szereplő tételeket korábban baloldali szakértőik pontról pontra elmondták, és ugyanezek köszönnek vissza a brüsszeli követeléslistákban is: többkulcsos szja, a családi kedvezmények és a kkv-támogatások megszüntetése, valamint a 13. havi nyugdíj eltörlése.