Gulyás Gergely: A célunk, hogy senkinek ne kelljen magasabb fűtésszámlát fizetnie

Szánthó Miklós: Magyar Péter a jobboldal szlogenjét promózza

„A háborúhoz pénz kell, ehhez pedig megszorítások kellenek. Ezt akarja megvalósítani a Tisza, mert Brüsszel erre utasította” – mondta Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ #Szabad Magyarok a Megszorítások Ellen Munkacsoport országjárásának debreceni ülésén.

Magyar Nemzet
Forrás: Alapjogokért Központ2026. 01. 22. 10:03
Magyar Péter és Manfred Weber (Fotó: AFP)
Magyar Péter és Manfred Weber (Fotó: AFP)
A Munkacsoport szakmai kerekasztal-beszélgetésén – Törcsi Péter, az Oeconomus elnöke moderálásával – Pásztor Szabolcs, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány kutatási igazgatója, Kusovszky Imréné, az Idősek Tanácsának tagja, Cehla Béla, a Debreceni Egyetem tanára vett részt. A szakértők egybehangzóan szociálisan érzéketlennek, munka- és családellenesnek, versenyképesség-rombolónak írták le a Tisza-csomagot.

Tisza Párt
Fotó: Alapjogokért Központ

Szánthó Miklós a decemberi budapesti rendezvény után most Debrecenben rámutatott: a Tisza megszorítócsomagja – amelynek hatása több mint 7500 milliárd forintra tehető – a munkavállalókat, a családokat és a nyugdíjasokat is súlyosan érintené. 

A Tisza Párt megszorítana

A Tisza nemhiába tagadja annak létezését, és nem beszél róla: lakatot tettek a jelöltek szájára is, hiszen Tarr Zoltán korábban elismerte: „nem mondhatunk el mindent, mert akkor megbukunk”. A főigazgató szerint így az a helyzet alakult ki, hogy „a jobboldal beszél a Tisza programjáról, a Tisza pedig promózza a jobboldal szlogenjét”, utalva arra, hogy Magyar Péter le akarta védetni a „Fidesz, a biztos választás” üzenetet.

Szánthó Miklós hangsúlyozta: Brüsszel az elmúlt húsz évben Magyarországnak juttatott uniós támogatások négyszeresét, 280 milliárd eurót adott már oda Ukrajnának, és ezt az összeget nem akarják veszni hagyni. Ezért háborúba akarnak menni, ahhoz pedig még több pénz kell, amit „vagy hitelekből, vagy az adófizetőktől teremtenek elő”. 

Mivel szerinte a Tisza a háborúpárti néppárt tagjaként a brüsszeli gépezet része, elvtelenül támogatja is ezt a tervet: Ukrajna finanszírozását adóemelésekkel, nyugdíjelvonásokkal és a rezsicsökkentés megszüntetésével érnék el. A Központ főigazgatója arra is rámutatott, hogy a Tiszának felesleges köntörfalaznia, mert a csomagban szereplő tételeket korábban baloldali szakértőik pontról pontra elmondták, és ugyanezek köszönnek vissza a brüsszeli követeléslistákban is: többkulcsos szja, a családi kedvezmények és a kkv-támogatások megszüntetése, valamint a 13. havi nyugdíj eltörlése.

Fotó:  Alapjogokért Központ

A fórumon Kusovszky Imréné nyugdíjasszakértő arról beszélt, hogy „a régi kommunisták még mindig zavarják a közéletet”. Szerinte a józan tapasztalat bizonyítja, hogy „amit korábban tettek, az is rossz volt”, szociálisan pedig érzéketlenek: az idős embereket „csak cukkolják, ezért nem hiába választottak 2010-ben új kormányt”. Cehla Béla egyetemi tanár élesen bírálta a Tisza tervezett lépéseit, szerinte a munkaalapú gazdaság működik, a kormány családpolitikája pedig példaértékű, s mindez veszélybe kerülne Magyar Péterék miatt. Pásztor Szabolcs közgazdász a megszorítócsomaggal kapcsolatban arra hívta fel külön a figyelmet, hogy a most rekordalacsony társasági adó emelkedése magával hozná Magyarország tőkevonzó képességének elvesztését, pedig jelenleg ez az ország egyik stratégiai versenyképességi előnye a régióban.

Borítókép: Magyar Péter és Manfred Weber (Fotó: AFP)

