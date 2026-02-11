Szijjártó Péter fontos vendéget jelentett be + videó

A tárca által eljuttatott közleményben Szijjártó Péter a barátjának nevezte Vang Jit, megjegyezve, ez már a 24. alkalom lesz, hogy személyesen találkoznak az elmúlt 11 és fél esztendő során; ez a kínai külügyminiszter idei első európai látogatása.

Hozzátette, Magyarország tehát az első európai ország, amelyet Vang Ji a 2026-os esztendőben meglátogat, s ez világosan mutatja azt a jelentőséget, amit Kína tulajdonít Magyarország és Kína együttműködésének. Amikor legutóbb itt járt a kínai elnök, akkor egy minden körülményekre kiterjedő, átfogó stratégiai partnerségről szóló megállapodást kötöttek, és ebből Magyarország, illetve a magyar gazdaság, továbbá a magyar családok is sokat profitáltak – írta.

Kiemelte, hogy most ennek a minden körülményekre kiterjedő, átfogó stratégiai partnerségnek az eredményeit fogják áttekinteni tárgyalásaikon.

Szijjártó Péter szerint az már látszik a statisztikákból, hogy 2025-ben is a kínai vállalatok hozták a legtöbb beruházást Magyarországra, és tavaly is Magyarország volt a kínai beruházások első számú európai célpontja.