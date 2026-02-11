A mai napon Budapestre látogat Vang Ji, Kína külügyminisztere – közölte a külgazdasági és külügyminiszter szerdán az MTI-vel.
Szijjártó Péter fontos vendéget jelentett be + videó
A kínai diplomácia vezetőjének idei első európai útja Magyarországra vezet, ami egyértelmű politikai üzenet a külügyminiszter szerint. Szijjártó Péter elmondta, hogy a magyar–kínai együttműködés kézzelfogható gazdasági eredményeket hozott, miközben a kontinens válságok sorával küzd.
A tárca által eljuttatott közleményben Szijjártó Péter a barátjának nevezte Vang Jit, megjegyezve, ez már a 24. alkalom lesz, hogy személyesen találkoznak az elmúlt 11 és fél esztendő során; ez a kínai külügyminiszter idei első európai látogatása.
Hozzátette, Magyarország tehát az első európai ország, amelyet Vang Ji a 2026-os esztendőben meglátogat, s ez világosan mutatja azt a jelentőséget, amit Kína tulajdonít Magyarország és Kína együttműködésének. Amikor legutóbb itt járt a kínai elnök, akkor egy minden körülményekre kiterjedő, átfogó stratégiai partnerségről szóló megállapodást kötöttek, és ebből Magyarország, illetve a magyar gazdaság, továbbá a magyar családok is sokat profitáltak – írta.
Kiemelte, hogy most ennek a minden körülményekre kiterjedő, átfogó stratégiai partnerségnek az eredményeit fogják áttekinteni tárgyalásaikon.
Szijjártó Péter szerint az már látszik a statisztikákból, hogy 2025-ben is a kínai vállalatok hozták a legtöbb beruházást Magyarországra, és tavaly is Magyarország volt a kínai beruházások első számú európai célpontja.
Hangsúlyozta, hogy a kínai vállalatok ultramodern technológiát hoznak Magyarországra, biztos megélhetést garantálnak, és a legmodernebb munkahelyeket hozzák létre, ezért Magyarország érdeke az, hogy a magyar–kínai gazdasági, kereskedelmi együttműködést tovább fejlesszék.
Miközben a világ válságról válságra bukdácsol, a magyar–kínai gazdasági együttműködés segít abban, hogy a magyar gazdaságot meg tudják erősíteni – fűzte hozzá.
„Fontos, hogy a kínaiak is a béketábort erősítik, a kínaiakkal együtt vagyunk tagjai a Béke Barátai csoportnak. Nagyra becsüljük Kína béke-erőfeszítéseit, és közösen küzdünk azért, hogy a szomszédunkban, Ukrajnában végre béke legyen” – fogalmazott Szijjártó Péter.
Borítókép: Szijjártó Péter és Vang Ji (Fotó: AFP)
