A Tisza összejátszik Ukrajnával, ezért hallgatnak, amikor a magyarokat támadás éri + videó

Amikor Magyarországot támadás éri, fel kell emelni a hangot – jelentette ki Szalay-Bobrovniczky Kristóf. A honvédelmi miniszter szerint a Barátság kőolajvezeték elzárása választási beavatkozás, és a Tisza hallgatása az ügyben sokatmondó.

A Barátság II kőolajvezeték fogadópontja a Mol Nyrt. százhalombattai Dunai Finomítójában (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)

A tárcavezető új videójában leszögezte:

Én nem hallom Magyar Péteréket és a Tiszát megszólalni a kőolaj elzárása kapcsán. Az ukránok elzárták a Barátság kőolajvezetéket mindenféle technikai, műszaki ok nélkül.

Az intézkedés szerinte nyílt beavatkozás a magyarországi választásokba, amelyre egy felelős politikai erőnek azonnal reagálnia kellene.

A miniszter hangsúlyozta:

a Tisza azért nem szólal meg az ügyben, mert politikai érdekei Brüsszelhez és Kijevhez kötik, miközben a magyar kormány a nemzeti érdekeket védi.

Hatalomvágyból hallgatnak, amikor pedig egy valódi vezetőnek, olyannak, aki valóban a magyarok érdekét akarja képviselni, föl kellene emelni a hangját – tette hozzá.

A honvédelmi miniszter jelezte: a kérdés a digitális polgári körök békéscsabai háborúellenes gyűlésén is napirendre kerül, ahol világossá teszik, hogy

Magyarország nem enged a háborús zsarolásnak, és megvédi az ország energiaellátását és szuverenitását.

Mint ismert, a Barátság vezetéken leállt a kőolajszállítás Magyarország és Szlovákia irányába. Bár a helyreállítási munkálatok befejeződtek, a tranzit továbbra sem indult újra. A magyar kormány szerint Ukrajna a vezeték újbóli üzembe helyezésének késleltetésével politikai nyomást próbál gyakorolni hazánkra, miközben ukrán részről több alkalommal is komoly fenyegetések hangzottak el Magyarországgal szemben.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: AFP/Kisbenedek Attila)