Washingtonból Békéscsabára: Orbán Viktor a Béketanács ülése után ma beszédet mond a háborúellenes gyűlésen

Szombaton Békéscsabán folytatódik a digitális polgári körök (DPK) országjárása. A 11 órakor kezdődő háborúellenes gyűlésen színpadra áll Orbán Viktor miniszterelnök, de részt vesz rajta a DPK nagykövete, Rákay Philip, valamint művészek, közéleti szereplők, illetve helyi lokálpatrióták is. A rendezvény online és a Hír TV-n is élőben követhető lesz, lapunk pedig élő szöveges, videós cikkben tudósít róla.
Mozgalmas napjai vannak Orbán Viktornak
Legutóbb két hete, Szombathelyen volt háborúellenes gyűlés, azóta pedig mozgalmas időszakon van túl Orbán Viktor és a kormánypártok. Egy héttel ezelőtt a miniszterelnök 27. alkalommal mondott évértékelő beszédet. Majd hétfőn bemutatták a Fidesz–KDNP választási listáját, ahol a kormányfő ugyancsak felszólalt. Szerdán kormányülést tartott Orbán Viktor, ahonnan Washingtonba utazott, hogy részt vegyen a Donald Trump amerikai elnök által életre hívott Béketanács ülésén. Az amerikai fővárosból rögtön Budapest felé vette az irányt a miniszterelnök, mivel péntek reggel beszédet mondott a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren, az új terminál alapkőletételi ünnepségén.
A DPK mai rendezvénye egybeesik az országgyűlési választás hivatalos kampányidőszakának a kezdetével. Az utóbbi időszakban a jobboldali rendezvények egyértelműen a választásra való felkészülés jegyében teltek, azonban várható, hogy a békéscsabai rendezvényen ez még hangsúlyosabban fog megjelenni. Így várható, hogy Orbán Viktor a felszólalásában részletesen beszél a választás tétjéről, de várhatóan szót ejt a washingtoni útjáról is.
Hatalmas siker a DPK országjárása
A DPK rendezvényei rendre nagy érdeklődés mellett zajlanak, ami jól mutatja, hogy a békepárti álláspont mögött rengetegen sorakoznak fel. A DPK-gyűlések tematikája számos újítást hozott a kormánypártok kampányába. Az utóbbi hetekben tartott gyűléseken a miniszterelnök egy rövid beszéd után a közönség kérdéseire válaszolt. Ezzel az aktuális bel- és külpolitikai témák mellett kiemelt figyelem jutott a helyi ügyeknek is.
A szervezők közleménye szerint a digitális polgári körök tavaly szeptemberi, első országos találkozójának sikere arra sarkallta az egyes számú DPK alapítóit, hogy útjára indítsák a DPK országjárását. A háborúellenes nagygyűlések célja, hogy közös erővel lépjünk fel a háború ellen. Az országjárás eddigi rendezvényei:
- november 15-én Győrben,
- november 29-én Nyíregyházán,
- december 6-án Kecskeméten,
- december 13-án Mohácson
- december 20-án Szegeden
- január 17-én Miskolcon
- január 24-én Kaposváron
- január 31-én Hatvanban
- február 7-én pedig Szombathelyen találkoztak a résztvevők.
A magyarok nemet mondhatnak a háborús tervekre
A DPK-gyűléseken már több fontos bejelentést is tett Orbán Viktor. Például a kaposvári háborúellenes gyűlésen mutatta be a kormány által indított nemzeti petíció kérdéseit.
- Mondjunk nemet az orosz–ukrán háború finanszírozására!
- Mondjunk nemet Ukrajna tízéves támogatására!
- Mondjunk nemet arra, hogy a rezsiárak ezek miatt megemelkedjenek!
A petícióval a magyarok nemet mondhatnak az orosz–ukrán háború további finanszírozására, illetve arra is, hogy az ukrán állam működését a következő tíz évben velünk fizettessék meg. Emellett nemet mondhatunk a rezsiárak háború miatti emelésére is.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!