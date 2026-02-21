Washingtonból Békéscsabára: Orbán Viktor a Béketanács ülése után ma beszédet mond a háborúellenes gyűlésen

Szombaton Békéscsabán folytatódik a digitális polgári körök (DPK) országjárása. A 11 órakor kezdődő háborúellenes gyűlésen színpadra áll Orbán Viktor miniszterelnök, de részt vesz rajta a DPK nagykövete, Rákay Philip, valamint művészek, közéleti szereplők, illetve helyi lokálpatrióták is. A rendezvény online és a Hír TV-n is élőben követhető lesz, lapunk pedig élő szöveges, videós cikkben tudósít róla.

Rendre nagy érdeklődés mellett áll színpadra Orbán Viktor a DPK-gyűléseken (Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály)

Mozgalmas napjai vannak Orbán Viktornak

Legutóbb két hete, Szombathelyen volt háborúellenes gyűlés, azóta pedig mozgalmas időszakon van túl Orbán Viktor és a kormánypártok. Egy héttel ezelőtt a miniszterelnök 27. alkalommal mondott évértékelő beszédet. Majd hétfőn bemutatták a Fidesz–KDNP választási listáját, ahol a kormányfő ugyancsak felszólalt. Szerdán kormányülést tartott Orbán Viktor, ahonnan Washingtonba utazott, hogy részt vegyen a Donald Trump amerikai elnök által életre hívott Béketanács ülésén. Az amerikai fővárosból rögtön Budapest felé vette az irányt a miniszterelnök, mivel péntek reggel beszédet mondott a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren, az új terminál alapkőletételi ünnepségén.

A DPK mai rendezvénye egybeesik az országgyűlési választás hivatalos kampányidőszakának a kezdetével. Az utóbbi időszakban a jobboldali rendezvények egyértelműen a választásra való felkészülés jegyében teltek, azonban várható, hogy a békéscsabai rendezvényen ez még hangsúlyosabban fog megjelenni. Így várható, hogy Orbán Viktor a felszólalásában részletesen beszél a választás tétjéről, de várhatóan szót ejt a washingtoni útjáról is.

Hatalmas siker a DPK országjárása

A DPK rendezvényei rendre nagy érdeklődés mellett zajlanak, ami jól mutatja, hogy a békepárti álláspont mögött rengetegen sorakoznak fel. A DPK-gyűlések tematikája számos újítást hozott a kormánypártok kampányába. Az utóbbi hetekben tartott gyűléseken a miniszterelnök egy rövid beszéd után a közönség kérdéseire válaszolt. Ezzel az aktuális bel- és külpolitikai témák mellett kiemelt figyelem jutott a helyi ügyeknek is.

A szervezők közleménye szerint a digitális polgári körök tavaly szeptemberi, első országos találkozójának sikere arra sarkallta az egyes számú DPK alapítóit, hogy útjára indítsák a DPK országjárását. A háborúellenes nagygyűlések célja, hogy közös erővel lépjünk fel a háború ellen. Az országjárás eddigi rendezvényei:

november 15-én Győrben,

november 29-én Nyíregyházán,

december 6-án Kecskeméten,

december 13-án Mohácson

december 20-án Szegeden

január 17-én Miskolcon

január 24-én Kaposváron

január 31-én Hatvanban

február 7-én pedig Szombathelyen találkoztak a résztvevők.

A magyarok nemet mondhatnak a háborús tervekre

A DPK-gyűléseken már több fontos bejelentést is tett Orbán Viktor. Például a kaposvári háborúellenes gyűlésen mutatta be a kormány által indított nemzeti petíció kérdéseit.

Mondjunk nemet az orosz–ukrán háború finanszírozására!

Mondjunk nemet Ukrajna tízéves támogatására!

Mondjunk nemet arra, hogy a rezsiárak ezek miatt megemelkedjenek!

A petícióval a magyarok nemet mondhatnak az orosz–ukrán háború további finanszírozására, illetve arra is, hogy az ukrán állam működését a következő tíz évben velünk fizettessék meg. Emellett nemet mondhatunk a rezsiárak háború miatti emelésére is.