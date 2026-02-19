Tovább hódít Orbán Viktor legendás „firkája”, már az óránkon is viselhetjük

Hatalmas sikere lett annak a „firkának”, amit a miniszterelnök tavaly novemberben az ATV-s interjúja alatt készített, és a műsor végén az őt kérdező Rónai Egon műsorvezetőnek ajándékozott. A rendhagyó jegyzet azonnal hatalmas sikert aratott, többen is felvetették, hogy a rajzot bögrére, pólóra, pulóverre nyomtassák. A Forbes magazin akkor arról írt, hogy ezt a szerzői jogok miatt nem lehet megtenni.

A Facebookon közzétett bejegyzését Orbán Viktor is kiszúrta, sőt megjegyzést is fűzött hozzá:

Az engedélyt mindenkinek megadom. Szabadság van!

Azóta pedig a digitális polgári körök (DPK) webshopjából bárki vásárolhat a kormányfő jegyzetével ellátott termékeket.

Most pedig már órák is készülnek, amiken Orbán Viktor „firkája” és aláírása szerepel. A készítők szerint a történelem nem más, mint pillanatok sorozata, ezért szerették volna kézzelfoghatóvá tenni azt a rajzot, amelyet Orbán Viktor készített, így készült a Nemzetóra. Az óra szlogenje:

A biztos választás.

Aligha véletlen a választás a készítők részéről, hiszen a Fidesz aktuális jelmondata is ugyanez.

A honlap szövege szerint a Nemzetóra egy sorszámozott darabka történelem a csuklón, amely a modern magyar politika egyik meghatározó korszakának állít emléket.

Az órát a január végén tartott hatvani DPK-gyűlésen mutatták be. A Nemzetórából három konfigurációban érhető el a nemzetora.hu oldalon. Az igazi különlegesség az automata modell: mindössze 2026 darab készül belőle, mindegyik sorszámozott. Az 1-es példány már a miniszterelnökhöz került. A tok 42 mm-es, 11 mm vastag, vízállósága 10 ATM. A számlapon és a kristályon is szerepel az „automata” felirat. A szerkezet egy japán Miyota 9015-ös automata.

A Beszéljünk az órákról YouTube-csatorna is dicsérte az órák minőségét.

Borítókép: Nemzetóra