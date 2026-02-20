Orbán ViktorWashingtonBéketanács

Orbán Viktor: Új kezdeményezésekre van szükség a globális békéhez

Orbán Viktor közösségi oldalán képeket tett közzé a washingtoni Béketanács üléséről. A miniszterelnök bejegyzésében azt írta, a globális béke előmozdításához új kezdeményezésekre van szükség.

Magyar Nemzet
2026. 02. 20. 12:50
Az amerikai elnök elismerően beszélt Orbán Viktor munkásságáról, és támogatásáról biztosította (Fotó: MTI)
Orbán Viktor Facebook-oldalán osztott meg bejegyzést. A kormányfő a washingtoni Béketanács üléséről fényképeket is közzétett közösségi oldalán.

Orbán Viktor (Fotó: AFP)
Bejegyzésében úgy fogalmazott:

A globális béke ügyének előmozdításához új kezdeményezésekre van szükség. Ezért vettünk részt a Béketanácson.

Borítókép: Orbán Viktor (Fotó: MTI)

