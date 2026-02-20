Orbán Viktor Facebook-oldalán osztott meg bejegyzést. A kormányfő a washingtoni Béketanács üléséről fényképeket is közzétett közösségi oldalán.
Orbán Viktor: Új kezdeményezésekre van szükség a globális békéhez
Orbán Viktor közösségi oldalán képeket tett közzé a washingtoni Béketanács üléséről. A miniszterelnök bejegyzésében azt írta, a globális béke előmozdításához új kezdeményezésekre van szükség.
Bejegyzésében úgy fogalmazott:
A globális béke ügyének előmozdításához új kezdeményezésekre van szükség. Ezért vettünk részt a Béketanácson.
