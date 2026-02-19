Csapásra készül Trump, felsorakozik a haderő

Az iráni külügyminiszter, Abbász Aragcsi „jó előrehaladásról” beszélt a genfi, közvetett egyeztetések után, amelyeken Trump különmegbízottja, Steve Witkoff és Jared Kushner is részt vett. A Fehér Ház szóvivője, Karoline Leavitt szerint történt némi előrelépés, de több kérdés továbbra is nyitott.

A legnagyobb vitát az okozza, hogy a Trump-kormányzat korlátozásokat követel Irán rakétaprogramjára és nukleáris tevékenységére, amit Teherán eddig elutasított.

A Fehér Ház nemzetbiztonsági vezetői a héten egyeztettek Iránról, végleges döntés azonban még nem született. Washington Irán írásos válaszára vár, amely tisztázhatja a fennmaradó vitás pontokat.

Közben a USS Gerald R. Ford repülőgép-hordozó és kísérőhajói a Földközi-tenger felé tartanak, ahol csatlakoznak a már a térségben lévő USS Abraham Lincoln harccsoportjához. Az amerikai haditengerészet több más egysége is jelen van a Perzsa-öbölben és a Hormuzi-szoros közelében. A katonai jelenlét lehetővé teszi, hogy az Egyesült Államok az arab Öböl menti államok területének igénybevétele nélkül hajtson végre esetleges támadást, mivel ezek az országok az iráni megtorlástól tartva nem engedélyeznének offenzív műveleteket.

Irán korábban többször jelezte: támadás esetén lezárhatja a globális olajszállítás mintegy ötödét bonyolító Hormuzi-szorost.

Az iráni állami média szerint a közelmúltban ideiglenes lezárásokra is sor került hadgyakorlatok miatt, amelyeket az Iszlám Forradalmi Gárda hajt végre.