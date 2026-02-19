A katonai eszközök felhalmozása annak ellenére zajlik, hogy az Egyesült Államok és Irán továbbra is diplomáciai tárgyalásokat folytat a konfliktus elkerülése érdekében – írja az NBC News.
Csapásra készül Trump, felsorakozik a haderő
Az Egyesült Államok hadügyminisztériuma további jelentős mennyiségű fegyverzetet vezényel a Közel-Keletre – több hadihajót, légvédelmi eszközt és tengeralattjárót is – egy esetleges Irán elleni katonai csapás előkészítéseként, amennyiben Donald Trump elnök így dönt – közölték amerikai tisztségviselők.
Az iráni külügyminiszter, Abbász Aragcsi „jó előrehaladásról” beszélt a genfi, közvetett egyeztetések után, amelyeken Trump különmegbízottja, Steve Witkoff és Jared Kushner is részt vett. A Fehér Ház szóvivője, Karoline Leavitt szerint történt némi előrelépés, de több kérdés továbbra is nyitott.
A legnagyobb vitát az okozza, hogy a Trump-kormányzat korlátozásokat követel Irán rakétaprogramjára és nukleáris tevékenységére, amit Teherán eddig elutasított.
A Fehér Ház nemzetbiztonsági vezetői a héten egyeztettek Iránról, végleges döntés azonban még nem született. Washington Irán írásos válaszára vár, amely tisztázhatja a fennmaradó vitás pontokat.
Közben a USS Gerald R. Ford repülőgép-hordozó és kísérőhajói a Földközi-tenger felé tartanak, ahol csatlakoznak a már a térségben lévő USS Abraham Lincoln harccsoportjához. Az amerikai haditengerészet több más egysége is jelen van a Perzsa-öbölben és a Hormuzi-szoros közelében. A katonai jelenlét lehetővé teszi, hogy az Egyesült Államok az arab Öböl menti államok területének igénybevétele nélkül hajtson végre esetleges támadást, mivel ezek az országok az iráni megtorlástól tartva nem engedélyeznének offenzív műveleteket.
Irán korábban többször jelezte: támadás esetén lezárhatja a globális olajszállítás mintegy ötödét bonyolító Hormuzi-szorost.
Az iráni állami média szerint a közelmúltban ideiglenes lezárásokra is sor került hadgyakorlatok miatt, amelyeket az Iszlám Forradalmi Gárda hajt végre.
Nem világos, hogy egy esetleges katonai fellépés kizárólag amerikai akció lenne-e, vagy Izraellel közös művelet. Marco Rubio külügyminiszter február végén Izraelbe utazik, hogy egyeztessen Benjamin Netanjahu miniszterelnökkel, aki aggodalmát fejezte ki az Iránnal folytatott tárgyalások miatt.
A jelenlegi katonai felvonulás hasonlít a júniusi csapásokat megelőző előkészületekhez, amikor az Egyesült Államok három iráni nukleáris létesítményt támadott. Az akkori művelet kevesebb mint fél óráig tartott, de egy újabb akció – különösen ha a rezsim meggyengítése vagy megdöntése a cél – hosszabb és kiterjedtebb lehet.
Elemzők szerint Trump előtt több lehetőség áll: korlátozott csapások, átfogó támadás vagy a katonai fellépés elhalasztása.
A Fehér Ház szerint az elnök továbbra is a diplomáciát tekinti elsődleges opciónak, de minden lehetőséget mérlegel.
Borítókép: USS Gerald R. Ford repülőgép-hordozó (Fotó: AFP)
Életfogytiglanit kapott a volt elnök + videó
Az egykori államfőt lázadás vezetésében és hatalommal való visszaélésben találta bűnösnek a testület.
Abszurd döntés: Olaszországban nagy összegű bírságot szabtak ki az államra a migráció miatt
Mindent megteszünk a határok és polgáraink biztonsága védelmében – jelentette ki Giorgia Meloni.
Orosz olaj nélkül ezerforintos benzinár jöhetne
Az ukrán döntés politikai zsarolás, Magyarország azonban felkészült a kieső szállítás pótlására – nyilatkozta a külügyminiszter.
Orbán Viktor: Zelenszkij és Brüsszel ukránpárti kormányt akar
Megtalálták az emberüket.
