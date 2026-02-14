„Negyvenhét éve csak beszélnek, beszélnek és beszélnek. Közben rengeteg életet vesztettünk” – fogalmazott Trump pénteken. Az amerikai elnök nem árulta el, kit látna szívesen Irán élén, ugyanakkor megjegyezte: vannak emberek, akik átvehetnék a vezetést. Irán vallási vezetője, Ali Hámenei ajatollah egyelőre nem reagált Trump legutóbbi kijelentéseire – számolt be róla az Origo.
Trump rezsimváltást emlegetett, óriási hadihajó tart a Közel-Keletre + videó
Donald Trump amerikai elnök úgy fogalmazott, hogy Irán számára a rezsimváltás lenne „a legjobb dolog, ami történhetne” – ezzel eddigi egyik legerőteljesebb jelzését adta annak, hogy támogatná a jelenlegi vallási vezetés leváltását.
Eközben az Egyesült Államok egy második repülőgép-hordozót is a Közel-Keletre vezényelt, hogy nyomást gyakoroljon Iránra egy nukleáris megállapodás érdekében. A USS Gerald R. Ford, a világ legnagyobb hadihajója és az amerikai haditengerészet legújabb repülőgép-hordozója hamarosan a Karib-térségből a Közel-Keletre helyezi át állomáshelyét
– közölte Trump.
A Truth Social közösségi platformon Trump egy légi felvételt is megosztott a hordozóról, amely úton van, hogy csatlakozzon a térségben már állomásozó másik amerikai hadihajóhoz, a USS Abraham Lincoln-hoz.
A Pentagon januárban indította el a repülőgép-hordozót, miután az Egyesült Államok csapásokkal fenyegette Iránt a tömegtüntetések elleni kormányzati fellépés miatt, amelyben több ezer ember vesztette életét – számolt be róla a BBC.
További Külföld híreink
A tiltakozáshullám az 1979-es iszlám forradalom óta az egyik legsúlyosabb megrázkódtatást jelentette Iránban; a forradalom hozta létre a legfelsőbb vezető irányítása alatt álló vallási rendszert.
Bár Trump azzal fenyegette Iránt, hogy ha nem születik nukleáris megállapodás, csapásokat mérhetnek rá, szerdán, miután a Fehér Házban tárgyalt Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnökkel, hangsúlyozta: a Teheránnal folytatott tárgyalások továbbra is folytatódnak.
Péntek este a Fort Bragg támaszponton Trump úgy fogalmazott: Iránnak „meg kellene adnia nekünk azt a megállapodást, amit már első alkalommal is meg kellett volna adnia” – amikor arról kérdezték, mit kellene tennie a közel-keleti országnak egy esetleges támadás elkerülése érdekében.
További Külföld híreink
Az Egyesült Államok azt szorgalmazza, hogy Irán állítsa le az urándúsítást, míg Netanjahu kormánya ragaszkodik ahhoz, hogy Teherán számolja fel ballisztikus rakétaprogramját, valamint a Hamászhoz és a Hezbollahhoz hasonló proxycsoportok támogatását.
Irán eddig jelezte, hogy kész korlátozni nukleáris programját a szankciók enyhítéséért cserébe, ugyanakkor az ország elnöke, Maszúd Peszeskján figyelmeztetett: Irán „nem fog engedni a túlzó követeléseknek”.
Trump első elnöki ciklusa alatt kiléptette az Egyesült Államokat az Obama-kormány idején megkötött iráni nukleáris megállapodásból, és visszaállította azokat a szankciókat, amelyek súlyosan megterhelték az iráni gazdaságot.
További Külföld híreink
A kormányzat tavaly újraindította a tárgyalásokat egy új megállapodás elérése érdekében, még az Izrael és Irán közötti, 12 napos háborút megelőzően.
Borítókép: USS Gerald R. Ford hadihajó (Fotó: AFP)
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Ukrán elemző kitálalt a Zelenszkij-tervről
Tizengauzen szerint Ukrajna EU-s csatlakozásának fő akadálya Orbán Viktor ellenállása.
Ursula von der Leyen a fegyverkezés fokozását sürgeti
Az Európai Bizottság elnöke szerint függetlenebb Európára van szükség a válságok korában.
Ukrajna állítja, egyetlen zászlóaljjal legyőzné a Magyar Honvédséget
Itt az újabb fenyegetés.
A német kancellár minden férfit és nőt besorozna
Kötelező egyéves szolgálat jöhet Németországban.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Ukrán elemző kitálalt a Zelenszkij-tervről
Tizengauzen szerint Ukrajna EU-s csatlakozásának fő akadálya Orbán Viktor ellenállása.
Ursula von der Leyen a fegyverkezés fokozását sürgeti
Az Európai Bizottság elnöke szerint függetlenebb Európára van szükség a válságok korában.
Ukrajna állítja, egyetlen zászlóaljjal legyőzné a Magyar Honvédséget
Itt az újabb fenyegetés.
A német kancellár minden férfit és nőt besorozna
Kötelező egyéves szolgálat jöhet Németországban.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!