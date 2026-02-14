Trump rezsimváltást emlegetett, óriási hadihajó tart a Közel-Keletre + videó

Rendkívüli

Donald Trump amerikai elnök úgy fogalmazott, hogy Irán számára a rezsimváltás lenne „a legjobb dolog, ami történhetne” – ezzel eddigi egyik legerőteljesebb jelzését adta annak, hogy támogatná a jelenlegi vallási vezetés leváltását.

Magyar Nemzet
2026. 02. 14. 11:00
USS Gerald R. Ford (Forrás: AFP)
„Negyvenhét éve csak beszélnek, beszélnek és beszélnek. Közben rengeteg életet vesztettünk” – fogalmazott Trump pénteken. Az amerikai elnök nem árulta el, kit látna szívesen Irán élén, ugyanakkor megjegyezte: vannak emberek, akik átvehetnék a vezetést. Irán vallási vezetője, Ali Hámenei ajatollah egyelőre nem reagált Trump legutóbbi kijelentéseire – számolt be róla az Origo.

Donald Trump amerikai elnök szerint Irán számára a rezsimváltás lenne „a legjobb dolog, ami történhetne” (Fotó: AFP)
Donald Trump amerikai elnök szerint Irán számára a rezsimváltás lenne a legjobb dolog, ami történhetne (Fotó: AFP)

Eközben az Egyesült Államok egy második repülőgép-hordozót is a Közel-Keletre vezényelt, hogy nyomást gyakoroljon Iránra egy nukleáris megállapodás érdekében. A USS Gerald R. Ford, a világ legnagyobb hadihajója és az amerikai haditengerészet legújabb repülőgép-hordozója hamarosan a Karib-térségből a Közel-Keletre helyezi át állomáshelyét

 – közölte Trump.

A Truth Social közösségi platformon Trump egy légi felvételt is megosztott a hordozóról, amely úton van, hogy csatlakozzon a térségben már állomásozó másik amerikai hadihajóhoz, a USS Abraham Lincoln-hoz.

A Pentagon januárban indította el a repülőgép-hordozót, miután az Egyesült Államok csapásokkal fenyegette Iránt a tömegtüntetések elleni kormányzati fellépés miatt, amelyben több ezer ember vesztette életét – számolt be róla a BBC.

A tiltakozáshullám az 1979-es iszlám forradalom óta az egyik legsúlyosabb megrázkódtatást jelentette Iránban; a forradalom hozta létre a legfelsőbb vezető irányítása alatt álló vallási rendszert.

Bár Trump azzal fenyegette Iránt, hogy ha nem születik nukleáris megállapodás, csapásokat mérhetnek rá, szerdán, miután a Fehér Házban tárgyalt Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnökkel, hangsúlyozta: a Teheránnal folytatott tárgyalások továbbra is folytatódnak.

Péntek este a Fort Bragg támaszponton Trump úgy fogalmazott: Iránnak „meg kellene adnia nekünk azt a megállapodást, amit már első alkalommal is meg kellett volna adnia” – amikor arról kérdezték, mit kellene tennie a közel-keleti országnak egy esetleges támadás elkerülése érdekében.

Az Egyesült Államok azt szorgalmazza, hogy Irán állítsa le az urándúsítást, míg Netanjahu kormánya ragaszkodik ahhoz, hogy Teherán számolja fel ballisztikus rakétaprogramját, valamint a Hamászhoz és a Hezbollahhoz hasonló proxycsoportok támogatását.

Irán eddig jelezte, hogy kész korlátozni nukleáris programját a szankciók enyhítéséért cserébe, ugyanakkor az ország elnöke, Maszúd Peszeskján figyelmeztetett: Irán „nem fog engedni a túlzó követeléseknek”.

Trump első elnöki ciklusa alatt kiléptette az Egyesült Államokat az Obama-kormány idején megkötött iráni nukleáris megállapodásból, és visszaállította azokat a szankciókat, amelyek súlyosan megterhelték az iráni gazdaságot.

A kormányzat tavaly újraindította a tárgyalásokat egy új megállapodás elérése érdekében, még az Izrael és Irán közötti, 12 napos háborút megelőzően.

Borítókép: USS Gerald R. Ford hadihajó (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

