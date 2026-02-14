Trump rezsimváltást emlegetett, óriási hadihajó tart a Közel-Keletre + videó

Eközben az Egyesült Államok egy második repülőgép-hordozót is a Közel-Keletre vezényelt, hogy nyomást gyakoroljon Iránra egy nukleáris megállapodás érdekében. A USS Gerald R. Ford, a világ legnagyobb hadihajója és az amerikai haditengerészet legújabb repülőgép-hordozója hamarosan a Karib-térségből a Közel-Keletre helyezi át állomáshelyét

– közölte Trump.

A Truth Social közösségi platformon Trump egy légi felvételt is megosztott a hordozóról, amely úton van, hogy csatlakozzon a térségben már állomásozó másik amerikai hadihajóhoz, a USS Abraham Lincoln-hoz.

❗️🇺🇲⚔️🇮🇷 - The USS Gerald R. Ford (CVN-78), the world's largest aircraft carrier, is being redeployed from the Caribbean Sea (near Venezuela) to the Middle East.



It will join the USS Abraham Lincoln carrier strike group in the region as part of President Donald Trump's renewed… pic.twitter.com/xJpBJSv1FG — 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) February 13, 2026

A Pentagon januárban indította el a repülőgép-hordozót, miután az Egyesült Államok csapásokkal fenyegette Iránt a tömegtüntetések elleni kormányzati fellépés miatt, amelyben több ezer ember vesztette életét – számolt be róla a BBC.