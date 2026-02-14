Rendkívüli

Évértékelő beszédet mond Orbán Viktor – Kövesse nálunk élőben!

brüsszeltisza pártszentkirályi alexandraorbán viktorkijev

Brüsszel és Kijev Orbán Viktor leváltásán dolgozik, nekik Magyar Péter kell + videó

Brüsszel és Kijev Orbán Viktor leváltásában érdekelt – állította közösségi oldalán Szentkirályi Alexandra. A budapesti Fidesz frakcióvezetője szerint Magyar Péter lenne az a politikus, aki igent mondana az uniós elvárásokra, így Ukrajna gyorsított EU-csatlakozására sem.

Magyar Nemzet
2026. 02. 14. 9:44
Magyar Péter, Manfred Weber és Ursula von der Leyen
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

„Brüsszel és Kijev eldöntötte: Orbán Viktort le kell váltani, mert nem hajol meg az akaratuk előtt, hanem a magyar emberek érdekeit védi” – írta közösségi oldalán Szentkirályi Alexandra. 

Budapest, 2026. február 12. Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője, a Zebra Digitális Polgári Kör (DPK) alapítója, Szentkirályi Alexandra, a Fidesz budapesti elnöke és Németh Balázs országgyűlési képviselő-jelölt (b-j) a Zebra DPK országjárásának fővárosi rendezvényén a Riz Levente Sport- és Rendezvényközpontban 2026. február 12-én. MTI/Szigetváry Zsolt
Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője, a Zebra Digitális Polgári Kör (DPK) alapítója, Szentkirályi Alexandra, a Fidesz budapesti elnöke és Németh Balázs országgyűlési képviselő-jelölt (b–j) a Zebra DPK országjárásának fővárosi rendezvényén (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)

A budapesti Fidesz frakcióvezetője szerint 

Brüsszelnek Magyar Péter az ideális partner, mert „nem tud nekik nemet mondani”, és a Tisza Párt támogatná Ukrajna európai uniós csatlakozását, valamint a háborús politikát.

Szentkirályi hangsúlyozta: a Fidesz a békét, az alacsony energiaárakat és a magyar családok érdekeit képviseli, és nem engedi, hogy „mások döntsenek rólunk, nélkülünk”.

A politikus egy, a Zebra DPK-n készült videót is megosztott, amelyben arról beszélt: felháborítónak tartja, hogy egy podcastben nyíltan szóba került Orbán Viktor leváltásának szükségessége, illetve az, hogy Magyar Pétert partnerként említették Ukrajna esetleges 2027-es EU-tagságának előmozdításában. Szerinte mindez azt mutatja, hogy a háttérben tudatos politikai szándék húzódik meg, amelyről a választásokig nem kívánnak nyíltan beszélni.

Szentkirályi emlékeztetett arra, hogy Tar Zoltán azt mondta: előbb meg kell nyerni a választást, és utána már bármit meg lehet tenni. A fideszes politikus úgy fogalmazott, hogy 

amit Tar Zoltán kicsiben képvisel, azt Brüsszel nagyban teszi Európában.

Borítókép: Magyar Péter, Manfred Weber és Ursula von der Leyen (Forrás: Archívum)


További játékainkhoz kattintson ide!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekMagyar Péter

A túlélők

Bayer Zsolt avatarja

Bütyök mentette ki őket.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.