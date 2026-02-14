Brüsszel és Kijev Orbán Viktor leváltásán dolgozik, nekik Magyar Péter kell + videó

„Brüsszel és Kijev eldöntötte: Orbán Viktort le kell váltani, mert nem hajol meg az akaratuk előtt, hanem a magyar emberek érdekeit védi” – írta közösségi oldalán Szentkirályi Alexandra.

A budapesti Fidesz frakcióvezetője szerint

Brüsszelnek Magyar Péter az ideális partner, mert „nem tud nekik nemet mondani”, és a Tisza Párt támogatná Ukrajna európai uniós csatlakozását, valamint a háborús politikát.

Szentkirályi hangsúlyozta: a Fidesz a békét, az alacsony energiaárakat és a magyar családok érdekeit képviseli, és nem engedi, hogy „mások döntsenek rólunk, nélkülünk”.

A politikus egy, a Zebra DPK-n készült videót is megosztott, amelyben arról beszélt: felháborítónak tartja, hogy egy podcastben nyíltan szóba került Orbán Viktor leváltásának szükségessége, illetve az, hogy Magyar Pétert partnerként említették Ukrajna esetleges 2027-es EU-tagságának előmozdításában. Szerinte mindez azt mutatja, hogy a háttérben tudatos politikai szándék húzódik meg, amelyről a választásokig nem kívánnak nyíltan beszélni.

Szentkirályi emlékeztetett arra, hogy Tar Zoltán azt mondta: előbb meg kell nyerni a választást, és utána már bármit meg lehet tenni. A fideszes politikus úgy fogalmazott, hogy

amit Tar Zoltán kicsiben képvisel, azt Brüsszel nagyban teszi Európában.

