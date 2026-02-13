szentkirályi alexandrazebra dpkfideszkocsis máté

Telt ház a Zebra DPK-n – a „tiszás álhírek” kerültek célkeresztbe

A „ruandai marháktól” a közvélemény-kutatásokig több témát is érintettek a telt házas Zebra DPK találkozón. A felszólalók szerint az áprilisi választás és a hiteles tájékoztatás döntő jelentőségű.

Magyar Nemzet
2026. 02. 13. 11:23
Fotó: KRULIK MARCELL
Telt házas rendezvényt tartottak a Riz Levente Sport- és Rendezvényközpontban, ahol a szervezők közlése szerint a „tiszás álhírek” kerültek terítékre. A budapesti Fidesz közösségi oldalán azt írták: a csütörtöki Zebra DPK-n több aktuálpolitikai téma is szóba került.

A rendezvényen Szentkirályi Alexandra, Kocsis Máté és Németh Balázs is beszélgetett (Fotó: Krulik Marcell / Facebook)

A beszámoló szerint a fórumon szó esett az „állítólagos ruandai marhákról”, valamint a baloldali közvélemény-kutatásokról is, de – a bejegyzés megfogalmazása alapján – „Parizer Péter sem maradhatott ki a buliból”.

A rendezvényen felszólalt Szentkirályi Alexandra, a budapesti Fidesz frakcióvezetője, Kocsis Máté, Fidesz parlamenti frakcióvezetője és Németh Balázs, a Fidesz-frakció szóvivője is. A politikusok hangsúlyozták 

az áprilisi választás jelentőségét, valamint a „valós információk” fontosságát, amelyet a jobboldali győzelem kulcsának neveztek.

A bejegyzés végén a szervezők úgy fogalmaztak: 

Hajrá, zebrák, le az álhírekkel!

Mint korábban megírtuk , igazi sikertörténetként írható le az alig fél éve létrejött digitális polgári körök működése. A közéletre a legnagyobb hatást talán a tagok számában is élen járó Zebra DPK gyakorolta, amely hatékonyan vette fel a kesztyűt az álhírekkel szemben. A Tisza, Hadházy Ákos és a nagy liberális hírportálok számos hazugságát is cáfoló csoport alapítója Kocsis Máté Fidesz-frakcióvezető, aki maga is rendszeresen áll elő szellemes leleplezésekkel. Az összesen több mint 160 ezer tagot számláló digitális polgári körök számos más téma mellett aktív vitafórumaivá váltak a szuverenitásvédelemnek, a gyermekvédelemnek és a nők helyzetének.

Borítókép: Telt ház a Zebra DPK-n (Forrás: Facebook)

               
       
       
       

