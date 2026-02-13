Telt ház a Zebra DPK-n – a „tiszás álhírek” kerültek célkeresztbe

Telt házas rendezvényt tartottak a Riz Levente Sport- és Rendezvényközpontban, ahol a szervezők közlése szerint a „tiszás álhírek” kerültek terítékre. A budapesti Fidesz közösségi oldalán azt írták: a csütörtöki Zebra DPK-n több aktuálpolitikai téma is szóba került.
A beszámoló szerint a fórumon szó esett az „állítólagos ruandai marhákról”, valamint a baloldali közvélemény-kutatásokról is, de – a bejegyzés megfogalmazása alapján – „Parizer Péter sem maradhatott ki a buliból”.
A rendezvényen felszólalt Szentkirályi Alexandra, a budapesti Fidesz frakcióvezetője, Kocsis Máté, Fidesz parlamenti frakcióvezetője és Németh Balázs, a Fidesz-frakció szóvivője is. A politikusok hangsúlyozták
az áprilisi választás jelentőségét, valamint a „valós információk” fontosságát, amelyet a jobboldali győzelem kulcsának neveztek.
A bejegyzés végén a szervezők úgy fogalmaztak:
Hajrá, zebrák, le az álhírekkel!
Mint korábban megírtuk , igazi sikertörténetként írható le az alig fél éve létrejött digitális polgári körök működése. A közéletre a legnagyobb hatást talán a tagok számában is élen járó Zebra DPK gyakorolta, amely hatékonyan vette fel a kesztyűt az álhírekkel szemben. A Tisza, Hadházy Ákos és a nagy liberális hírportálok számos hazugságát is cáfoló csoport alapítója Kocsis Máté Fidesz-frakcióvezető, aki maga is rendszeresen áll elő szellemes leleplezésekkel. Az összesen több mint 160 ezer tagot számláló digitális polgári körök számos más téma mellett aktív vitafórumaivá váltak a szuverenitásvédelemnek, a gyermekvédelemnek és a nők helyzetének.
Borítókép: Telt ház a Zebra DPK-n (Forrás: Facebook)
