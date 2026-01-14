Leleplezések futószalagon – a Zebra Digitális Polgári Kör sikertörténete

2025 augusztusa óta megkerülhetetlen intézménnyé nőtték ki magukat a digitális polgári körök (DPK) a magyar közéletben. A körök létrehozását Orbán Viktor miniszterelnök annak jegyében jelentette be tavaly Tusványoson, hogy a patrióta oldal markánsabban legyen jelen a digitális térben, ám a kezdeményezés jelentősége messze túlnőtt ezen a célon.

A rendkívül széles tematikát lefedő körök létrehozását követő néhány héten belül több tízezren csatlakoztak és többek között olyan témákban indult be élénk diskurzus mint a szuverenitásvédelem, a gyermekvédelem, nők helyzete vagy az AI- és digitális technológiák.

Leleplezések futószalagon

A DPK-k közül több szempontból is kiemelkedik a Zebra Digitális Polgári Kör, amely a több mint 20 ezres, folyamatosan bővülő tagságával a rajt óta a legnagyobb ilyen közösség. Az álhírek elleni küzdelmet zászlajára tűző csoport komoly eredményeket ért el ezen a területen, s a kört alapító Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője maga is rendszeresen jelentkezik leleplező anyagokkal. – Brutálisan sok álhír van a hírfolyamban. Ezeknek egy részét a nagy portálok generálják,

a Telex, a 444, a HVG, az RTL, és hasonlók, a kisebb részét pedig alacsony jelentőségű portálok, amelyek a közösségi médiában aztán nagyot mennek, ahogy szokták mondani, sok emberhez eljutnak

– vázolta a politikus a tevékenységük kontextusát a Zebra DPK csoportban közzétett videójában

A baloldali álhírek jelentette probléma mértékét jól érzékelteti, hogy a magát fősodratú, szeriőz sajtónak beállító Magyar Hang jegyzi talán a legbrutálisabb hazugságot. A lap ugyanis 2024 végén azt a valótlanságot írta, hogy titokban Magyarországra érkezett Bassár el-Aszad, Szíria megbukott diktátora. A minden alapot nélkülöző hamis közlésből akár komoly diplomáciai bonyodalmak is adódhattak volna.

A humort sem mellőzik

Nem meglepő, hogy ilyen közegben a Zebra azt is fontosnak tartja: a közösség tagjait is felruházzák a vitához, az érveléshez és az álhírek cáfolatához szükséges eszközökkel, ráadásul mindezt szellemes formában tegyék.