Leleplezések futószalagon – a Zebra Digitális Polgári Kör sikertörténete

Igazi sikertörténetként írható le az alig fél éve létrejött digitális polgári körök működése. A közéletre a legnagyobb hatást talán a tagok számában is élen járó Zebra DPK gyakorolta, amely hatékonyan vette fel a kesztyűt az álhírekkel szemben. A Tisza, Hadházy Ákos és a nagy liberális hírportálok számos hazugságát is cáfoló csoport alapítója Kocsis Máté Fidesz-frakcióvezető, aki maga is rendszeresen áll elő szellemes leleplezésekkel. Az összesen több mint 160 ezer tagot számláló digitális polgári körök számos más téma mellett aktív vitafórumaivá váltak a szuverenitásvédelemnek, a gyermekvédelemnek és a nők helyzetének.

2026. 01. 14. 17:19
2025 augusztusa óta megkerülhetetlen intézménnyé nőtték ki magukat a digitális polgári körök (DPK) a magyar közéletben. A körök létrehozását Orbán Viktor miniszterelnök annak jegyében jelentette be tavaly Tusványoson, hogy a patrióta oldal markánsabban legyen jelen a digitális térben, ám a kezdeményezés jelentősége messze túlnőtt ezen a célon. 

A rendkívül széles tematikát lefedő körök létrehozását követő néhány héten belül több tízezren csatlakoztak és többek között olyan témákban indult be élénk diskurzus mint a szuverenitásvédelem, a gyermekvédelem, nők helyzete vagy az AI- és digitális technológiák.

Leleplezések futószalagon

A DPK-k közül több szempontból is kiemelkedik a Zebra Digitális Polgári Kör, amely a több mint 20 ezres, folyamatosan bővülő tagságával a rajt óta a legnagyobb ilyen közösség. Az álhírek elleni küzdelmet zászlajára tűző csoport komoly eredményeket ért el ezen a területen, s a kört alapító Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője maga is rendszeresen jelentkezik leleplező anyagokkal. – Brutálisan sok álhír van a hírfolyamban. Ezeknek egy részét a nagy portálok generálják, 

a Telex, a 444, a HVG, az RTL, és hasonlók, a kisebb részét pedig alacsony jelentőségű portálok, amelyek a közösségi médiában aztán nagyot mennek, ahogy szokták mondani, sok emberhez eljutnak

– vázolta a politikus a tevékenységük kontextusát a Zebra DPK csoportban közzétett videójában

A baloldali álhírek jelentette probléma mértékét jól érzékelteti, hogy a magát fősodratú, szeriőz sajtónak beállító Magyar Hang jegyzi talán a legbrutálisabb hazugságot. A lap ugyanis 2024 végén azt a valótlanságot írta, hogy titokban Magyarországra érkezett Bassár el-Aszad, Szíria megbukott diktátora. A minden alapot nélkülöző hamis közlésből akár komoly diplomáciai bonyodalmak is adódhattak volna.

A humort sem mellőzik

Nem meglepő, hogy ilyen közegben a Zebra azt is fontosnak tartja: a közösség tagjait is felruházzák a vitához, az érveléshez és az álhírek cáfolatához szükséges eszközökkel, ráadásul mindezt szellemes formában tegyék.

Kocsis Máténak valóban védjegyévé vált a vitriolos stílus a legképtelenebb álhírek leleplezésében. 

Csak az elmúlt hetek „terméséből” olyan fake news „gyöngyszemek” említhetők, mint hogy Magyar Péter miatt erősödik a forint, vagy hogy a Medián „kutatása” szerint a Tisza kormányra kerülése esetén javulna a gyermekvállalási kedv.

Lelkes felhasználók

A Zebra lelkes tagjai is jeleskednek az álhírek leleplezésében. Egy tényfeltáró igénnyel megírt minapi posztban például Magyar Péternek a Fidesz kampányszlogenjével kapcsolatos hazugságait szedte ízekre a felhasználó. Noha a Tisza-vezér azt a látszatot igyekezett kelteni, hogy a kormánypárt hibát követett el azzal, hogy nem védette le a Biztos választás névhez tartozó weboldalt, ám ez a korábbi években sem volt így. – Ugye emlékszünk még a Fidesz 2018-as és 2022-es választási szlogenjére? „Nekünk Magyarország az első!” illetve „Előre menjünk, ne hátra!”. Ezeket a domain-neveket a Fidesz akkor sem foglalta le, és nyilván most sem volt szándékában. 

Mindkettőt mások regisztrálták a korábbi választási kampányok időtartama alatt.

Egészen pontosan a 2022-es szlogen domainjét egy magánszemély regisztrálta, a 2018-ast pedig az Invisible Hand nevű kft. A invisiblehand.hu oldalt meglátogatva pedig Ruff Bálint vicsorog ránk, aki köztudottan Magyar Péter propagandistája – írta a felhasználó.

Egy másik bejegyzésben a Zebra The Man-hez a migránsbarát politika egyik olyan visszásságára mutattak rá, amit a Tisza és más bevándorláspárti nézeteket képviselő erők igyekeznek a szőnyeg alá söpörni. Mint kiderült, a migráció egyik fellegváraként számon tartott Egyesült Királyságban a liberális bevándorláspolitika oda vezetett, hogy az ország egyetemein immár olyan szélsőséges szervezetek radikalizálják a diákokat, mint a Muszlim Testvériséghez kapcsolódó hálózat. Ironikus, hogy emiatt egy muszlim ország, az Egyesült Arab Emírségek úgy döntött, hogy sem pénzt, sem diákokat nem küld többé a szigetországba.

Időnként akadnak egészen magas labdák is, amikor elegendő rámutatni az adott fake news önellentmondásaira. Így tettek Hadházy Ákos minapi Facebook-bejegyzése kapcsán is, amelyben a független parlamenti képviselő hol azt fejtegette, hogy – az egyébként nem létező – hatvanpusztai zebrák húsát egy ötcsillagos étteremben szolgálhatták fel, hol pedig azt, hogy Orbán Viktor „megtartotta magának” a „finom húst”. 

Ezzel szemben a valóság az, hogy sem a kormányfőnek, sem pedig a családjának soha nem voltak zebrái.

További állatos konteók

Kocsis Máté nevéhez fűződik annak az ugyancsak állatos tematikájú konteónak a leleplezése is, amelyet Hadházy egy kormánykritikus befektetési szakember hazugsága alapján állított fel. Zsiday Viktor ugyanis arról beszélt egy podcastben, hogy a magyar „President Viktor” Ruandában a királyi szarvasmarhacsordából is válogatott magának, mert ezeknek az állatoknak „hatalmas szarvuk van és a király gazdagságát szimbolizálják”. Mindezt a Fidesz frakcióvezetője egyetlen mondattal cáfolta: Orbán Viktor soha nem járt Ruandában

Hasonlóan elrugaszkodott, komolyan vehetetlen elmélettel állt elő Hadházy, amikor azt találta ki, hogy a magyar miniszterelnök kémfülhallgatót visel és azon keresztül kapja valahonnan az instrukciókat.

Takács Péter egészségügyi államtitkár, Zebra-alapító pedig a Tisza alelnökét leplezte le. Radnai Márk egy álhír alapján igyekezett politikai botrányt kelteni arról, hogy fagyoskodnak a betegek az Esztergomi Kórházban. A tiszás akció már a rajtkőnél elhasalt, ugyanis az intézmény videófelvétellel bizonyította, hogy semmi nem volt igaz Radnaiék színjátékából: a kórtermekben 26 fok volt, a textilraktár pedig tele volt.

Színes álhírek

Az elmúlt időszaknak a Zebra által cáfolt „színes” álhírei közül érdemes megemlíteni, amikor a havazás kapcsán a 444 azzal riogatott, hogy a „magyar állam teljes összeomlása garantált”, vagy amikor 

egy tiszás kampánykiadványban azt terjesztették, hogy 2405 százalékkal drágult a kakaó.

Ide sorolható a Telex cikke, amelyben azt hazudták, hogy Orbán Viktor miniszterelnök egy extrákkal ellátott VIP-géppel utazott Washingtonba tárgyalni.

Figyelemre méltó, hogy a DPK-k működése a politikai ellenfelek körében is jelentős érdeklődésre tartanak számot, s rendszeresen készítenek kamu- és troll profilokat a körökről. Ezeket azonban Zebrában is a többi csoportban is sikeresen kiszűrik és leleplezik.

