Mráz Ágoston Sámuel leleplezte az állítólagos Tisza-előny mítoszát

A fiatal szavazók részvételének túlbecslése torzíthatja a közvélemény-kutatási eredményeket, és mesterséges Tisza-előnyt mutathat – írta Facebook-oldalán Mráz Ágoston Sámuel.

2026. 02. 01. 17:25
Mráz Ágoston Forrás: Facebook
Mráz Ágoston Sámuel a közösségi oldalán arról írt, hogy szerinte torzított adatokat tartalmaznak egyes közvélemény-kutatások, különösen a fiatalok választási részvételére vonatkozó becslések. Bejegyzésében felidézte: a Medián egy felmérésében 90 százalékos részvétellel számolt, a 30 év alattiaknál pedig ennél is magasabb aktivitást mért, amit abszurdnak nevezett a korábbi választási adatok tükrében.

Mráz Ágoston Sámuel közösségi oldala

A Nézőpont Intézet vezetője szerint a fiatal szavazók aktivitásának túlbecslése alkalmas lehet arra, hogy mesterségesen jelentős előnyt mutasson ki a Tisza Párt számára. Úgy fogalmazott: 

ezek a módszertani torzítások állhatnak a két számjegyű Tisza-előnyről szóló elemzések mögött, miközben szerinte a Fidesz vezet, és a választók többsége is kormánypárti győzelemre számít.

Mráz Ágoston Sámuel kitért a Demokratikus Koalíció támogatottságáról szóló vitákra is. Véleménye szerint a DK valóban nehéz helyzetben van, ugyanakkor az egyszázalékos támogatottságra vonatkozó adatok szerinte szintén a fiatalok túlreprezentálásából fakadhatnak, ami politikai érdekeket is szolgálhat.

Bejegyzésében a „brüsszelezés” jogosságát is védelmébe vette. Úgy fogalmazott:

az Európai Unió intézményei folyamatosan bővítik hatásköreiket, beleszólnak a rezsicsökkentés, az energiapolitika és az ukrajnai háború kérdéseibe, miközben a bürokrácia érdemi csökkentése elmarad. 

Példaként említette az Európai Bizottság jogalkotási gyakorlatát és az Ukrajnával kapcsolatos pénzügyi vállalásokat.

Borítókép: Mráz Ágoston Sámuel (Forrás: Facebook)


