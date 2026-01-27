Nézőpont intézetközvéleménykutatóMráz Ágoston Sámuel

Itt a trükk: így hozzák ki a balos kutatók a Tisza Párt előnyét

A sorok között kiolvasható akár egy 200 ezer fős Fidesz-győzelem. Ez már egész közel van a Nézőpont-kutatásához, amely körülbelül 400 ezer fős Fidesz-előnyt mutat – írja Mráz Ágoston Sámuel a Závecz Research kutatására reagálva.

Magyar Nemzet
2026. 01. 27. 9:43
Fotó: Ladóczki Balázs
– Érdemes megfontolni a Závecz Research közleményében az alábbi mondatot – hívta fel a figyelmet friss bejegyzésében Nézőpont Intézet kutatási vezetője és igazgatója. 

Budapest, 2025. november 11. Mráz Ágoston Sámuel, az intézet vezetője a Nézőpont Intézet Jogállamiság: szuverenitás és hatáskörtúllépés az Európai Unióban címmel megrendezett konferenciáján 2025. november 11-én. MTI/Bruzák Noémi
Mráz Ágoston Sámuel Fotó: Bruzák Noémi / MTI

Mráz Ágoston felidézte: „A Tisza Párt 2,9 millió támogatójából 2,3 millióan teljesen biztosak abban, hogy szavazni fognak, további 300 ezren valószínűsítik részvételüket, és körülbelül 300 ezren jelenleg passzívak. A Fidesz–KDNP 2,5 millió s táborából 1,9 millióan biztos résztvevőnek mondják magukat, míg 300 ezren valószínűnek tartják, hogy elmennek. A kormánypártiak közül 300 ezren azt jelezték, hogy most inkább otthon maradnának. Látható, hogy mindkét pártnak nagyjából 300 ezer, részvételében hezitáló szimpatizánst kell aktívvá tenni, s ugyanennyi támogatót kell kimozdítania a passzivitásból.”

– Ez magyarul azt jelenti, hogy 

ha a Tisza nem tudja a passzívakat és a valószínűleg résztvevőket sem mozgósítani, csak 2,3 millió szavazója lesz. Ha a Fidesz a most passzívakat is mozgósítja, 2,5 millió szavazója.

Függetlenül attól, hogy ezt elhisszük-e, valójában a sorok között kiolvasható akár egy 200 ezer fős Fidesz-győzelem. Ez már egész közel van a Nézőpont kutatásához, amely körülbelül 400 ezer fős Fidesz-előnyt mutat – hangsúlyozta a politikai elemző. 

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Ladóczki Balázs)

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Hegyi Zoltán
idezojelekmagyar kultúra

Kultúra és tolerancia

Hegyi Zoltán avatarja

HETI AGYRÉMEK – A politika is kultúra. Már amennyiben jól, ugyanakkor a közjó érdekében művelik.

