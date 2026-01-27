Itt a trükk: így hozzák ki a balos kutatók a Tisza Párt előnyét

– Érdemes megfontolni a Závecz Research közleményében az alábbi mondatot – hívta fel a figyelmet friss bejegyzésében Nézőpont Intézet kutatási vezetője és igazgatója.

Mráz Ágoston Sámuel Fotó: Bruzák Noémi / MTI

Mráz Ágoston felidézte: „A Tisza Párt 2,9 millió támogatójából 2,3 millióan teljesen biztosak abban, hogy szavazni fognak, további 300 ezren valószínűsítik részvételüket, és körülbelül 300 ezren jelenleg passzívak. A Fidesz–KDNP 2,5 millió s táborából 1,9 millióan biztos résztvevőnek mondják magukat, míg 300 ezren valószínűnek tartják, hogy elmennek. A kormánypártiak közül 300 ezren azt jelezték, hogy most inkább otthon maradnának. Látható, hogy mindkét pártnak nagyjából 300 ezer, részvételében hezitáló szimpatizánst kell aktívvá tenni, s ugyanennyi támogatót kell kimozdítania a passzivitásból.”

– Ez magyarul azt jelenti, hogy

ha a Tisza nem tudja a passzívakat és a valószínűleg résztvevőket sem mozgósítani, csak 2,3 millió szavazója lesz. Ha a Fidesz a most passzívakat is mozgósítja, 2,5 millió szavazója.

Függetlenül attól, hogy ezt elhisszük-e, valójában a sorok között kiolvasható akár egy 200 ezer fős Fidesz-győzelem. Ez már egész közel van a Nézőpont kutatásához, amely körülbelül 400 ezer fős Fidesz-előnyt mutat – hangsúlyozta a politikai elemző.