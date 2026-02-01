Menczer Tamás: Magyar Péter feláldozná a magyarokat Brüsszelért

Menczer Tamás a közösségi oldalán reagált Magyar Péter korábbi megszólalásaira. A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója bejegyzésében azt írta: a Tisza vezére brüsszeli és ukránbarát politikát képvisel, és nem a magyar érdekeket tartja szem előtt.

Menczer Tamás (Forrás: Facebook)

Bejegyzésében több példát is felsorolt, amelyek ezt támasztják alá, köztük európai parlamenti megnyilvánulásokat és korábbi kijelentéseket is. Menczer Tamás azt állította: Magyar Péter környezetéből több szakértő is megszorításokra készülő gazdaságpolitikáról beszélt. A posztban Menczer Tamás azt is írta:

Magyar Péter politikai értelemben külső érdekeket szolgál, és egy esetleges kormányváltás esetén új adók és megszorító intézkedések következnének.

A bejegyzésben a Tisza Pártot a roma közösségek számára is hátrányos politikával vádolta.

Menczer Tamás írása végén úgy fogalmazott: szerinte