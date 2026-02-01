orbán viktorháborúfideszbrüsszel

Orbán Viktor: Csak a Fidesz képes távol tartani Magyarországot a háborútól + videó

Magyarország háborún kívül tartásához tapasztalat, ügyesség és határozottság kell – mondta videójában Orbán Viktor, hangsúlyozva, hogy csak a kormánypártok tudnak nemet mondani a brüsszeli nyomásra.

Magyar Nemzet
2026. 02. 01. 15:50
Orbán Viktor Forrás: Facebook
Orbán Viktor a közösségi oldalára kitett videójában, amely a szombati háborúellenes gyűlésen készült,  arról beszélt, hogy Magyarország háborún kívül tartása komoly politikai tapasztalatot, ügyességet és határozottságot igényel.

Orbán Viktor Hatvanban (Forrás: Facebook)

A miniszterelnök azt mondta: a jelenlegi nemzetközi helyzetben nem lehet „legényesen” kimaradni a konfliktusokból, ehhez tudatos és ravasz politikai döntésekre van szükség. A kormányfő arról is beszélt, 

Magyarországot képes kívül tartani a háborún, még ha ez szerinte elsőre szerénytelen kijelentésnek is tűnhet.

Hozzátette: a jelenlegi nemzedék felelőssége, hogy ilyen helyzetben nemet mondjon, és megvédje az ország békéjét.

Orbán Viktor szerint a Tisza Párt nem lenne képes erre, mert állítása szerint brüsszeli, londoni és multinacionális érdekekhez kötődő szereplők befolyása alatt áll. Úgy vélte,

 ezek a politikai erők nem tudnak és nem is akarnak nemet mondani Brüsszelnek és a háborúra.

A kormányfő hangsúlyozta: álláspontja szerint Magyarországon a Fidesz jelenti a biztos választást, mert csak ők képesek megőrizni az ország békéjét.

Mint ahogyan arról lapunk is beszámolt, Hatvanban rendezték meg a digitális polgári körök országjárásának szombati rendezvényét. A háborúellenes gyűlés csúcspontjaként Orbán Viktor miniszterelnök is színpadra állt. A legfontosabb feladatnak a béke megőrzését nevezte, és hangsúlyozta, hogy a Tisza megalapozatlanul beszél a megszorítások szükségességéről, ugyanis nem elvenni kell az emberektől, hanem támogatni kell őket.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Forrás: Facebook)


