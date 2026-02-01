Bajnai GordonglobalizmusGyurcsány FerencForbes

Bajnai az egész országot globalista buborékba szorítaná + videó

A volt szocialista miniszterelnök pozíciójában egyes becslések szerint csillagászati összeget lehet keresni.

Magyar Nemzet
2026. 02. 01. 14:25
Budapest, 2013. február 6. Bajnai Gordon volt miniszterelnök, a Haza és Haladás Egyesület elnöke, az Együtt 2014 választói mozgalom társalapítója. fotó: Nagy Béla
Fotó: Nagy Béla
A korábbi baloldali kormányfőnek tervei vannak Magyarországgal. Bajnai Gordon kisebb és nagyobb buborékokban gondolkodik a magyar viszonyokat illetően, szerinte a globalista pénzügyi körök szemléletmódja most még kisebbségben van hazánkban, de bízik abban, hogy ez majd az egész országra ki fog terjedni, mutat rá legfrissebb elemzésében a Tűzfalcsoport annak kapcsán, hogy a Forbes magazin beszámolt róla: Bajnai egy londoni globális tanácsadó cég vezetőjeként volt a lap vendége tavaly októberben.

A Forbes egy olyan amerikai székhelyű nemzetközi üzleti magazin, amely globális gazdasági, üzleti és pénzügyi témákkal foglalkozik, emlékeztet a Tűzfalcsoport. 

Mivel a nemzetközi kapitalizmust, a szabad piacot és a vállalkozói kultúrát népszerűsíti, sokan a globalista gazdasági lapok egyik zászlóshajójának tekintik, 

ráadásul alapvetően a szabadpiacot, a globalizált gazdaságot, a multinacionális vállalatokat és a nemzetközi elit üzleti hálózatait pozitív kontextusban mutatja be az olvasóközönség számára.

A Forbes az októberi rendezvény kapcsán interjút készített Bajnaival, amelyben a szocialista ex-miniszterelnök, Gyurcsány Ferenc egykori gazdasági minisztere elég egyértelműen fogalmazva jelezte: bízik benne, hogy abból a jelenleg még „mérsékelt méretű” buborékból, amelyet a Forbes és közönsége képvisel, egy nagyobb, az egész országra kiterjedő buborék jöhet létre. 

A GrowJo nevű amerikai üzleti adatplatform szerint a Campbell Lutyens – amelynek vezérigazgatója jelenleg Bajnai Gordon – becsült éves árbevétele mintegy 99,5 millió USD, ami mintegy 34–38 milliárd forintnak felel meg. A brit Endole/Companies House céginformációi szerint a Campbell Lutyens Holdings Ltd. csoport forgalmi értéke a 2023–2024-es üzleti évben elérhette a 106,65 millió fontot, ami 43 milliárd forintnak felel meg.

Bajnai fizetése nem nyilvános adat, a Salary.com adatai alapján azonban megállapítható, hogy egy ilyen szintű cég vezérigazgatója (Chief Executive Officer) akár 0,9 – 1,2 millió USD/év, azaz mintegy 320 millió forint körüli összeggel is lehet számolni, különösen, ha figyelembe vesszük a magánpiaci tanácsadó cégek prémiumstruktúráját. 


