Itt az igazi gyomros Zelenszkijnek: Szlovákia az Ukrajnába irányuló áramexport felfüggesztését is mérlegeli

Fico szerint hírszerzési információk alapján a vezetéket műszakilag helyreállították, ugyanakkor az ukrán fél nem engedélyezi a tranzit újraindítását. A miniszterelnök ezzel összefüggésben jelezte: Pozsony válaszlépésként akár az Ukrajnába irányuló villamosenergia-export felfüggesztését is fontolóra veheti.

Az áramexport esetleges leállítása érzékenyen érintené Ukrajnát, amelynek energiaellátása a háború kezdete óta többször akadozott. Szlovákia – Magyarországhoz hasonlóan – meghatározó tranzit- és ellátó szerepet tölt be a térségben.

A szlovák kormány konkrét intézkedéseket is bejelentett a kőolajszállítás megszakadása után.