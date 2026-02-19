Orbán Viktor Washingtonba utazik, Ukrajna nem kap dízelt Magyarországtól

Ukrajna zsarolja Magyarországot. Erről írt a közösségi oldalán Orbán Viktor. A kormányfő úgy fogalmazott, ennek ellenére hazánk kőolaj-ellátottsága biztonságban van. Szijjártó Péter a kormányülést követően tájékoztatott a részletekről. Elhangzott: hazánk energiaellátása az ukrán politikai zsarolás ellenére biztosított, a magyar kormány megállapította, hogy a kőolajvezeték újraindításának fizikai, műszaki akadálya nincs. Kijev politikai okokból zsarolja Magyarországot, azért, hogy teljesítjük Ukrajna követeléseit.

Magyarország nem szállít dízelt Ukrajna számára – közölte Szijjártó Péter

Fotó: AFP

Szijjártó Péter elmondta, Ukrajna nem indította újra a szállítást a Barátság kőolajvezetéken, pedig minden feltétel adott, hogy az olajszállítás újrainduljon, Kijev politikai döntést hozott. Ez Zelenszkij döntése – jelentette ki Szijjártó Péter.

Magyarország ugyanakkor kifejezetten nagy és kifejezetten fontos szerepet játszik Ukrajna energiaellátásának biztonságában. Magyarországon keresztül és Magyarországról Ukrajna gáz-, áram- és dízelüzemanyag-importjának egy nagy része történik. Tehát mind Ukrajna gázellátásában, mind áramellátásában, mind dízelüzemanyag-ellátásában Magyarország rendkívül fontos szerepet játszik – fejtette ki a miniszter, és hozzátette, hogy

Magyarország az Ukrajnába irányuló dízel üzemanyag kiszállítását leállította.

Az Ukrajnába irányuló dízel üzemanyag-kiszállítás nem indul újra mindaddig, amíg az ukránok nem indítják újra a kőolaj szállítását a Barátság vezetéken Magyarország irányába – emelte ki Szijjártó Péter.

A napi 7300–7500 tonnás kőolajigény biztosítása érdekében a Slovnaft teljes egészében a hazai piacra irányítja termelését, leállítva a gázolaj ukrajnai és minden más exportját – közölte a szlovák kormányfő. Robert Fico tájékoztatása szerint Szlovákiában nem fenyeget üzemanyag- vagy egyéb kőolajszármazék-hiány, az ellátás zavartalan marad.