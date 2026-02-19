Donald TrumpUkrajnaBéketanácsOrbán Viktor

Orbán Viktor Washingtonba utazik, Ukrajna nem kap dízelt Magyarországtól

Washingtonba utazik Orbán Viktor miniszterelnök Donald Trump amerikai elnök meghívására, hogy részt vegyen a Béketanács ülésén csütörtökön. Közben szerdán Magyarország leállította az Ukrajnába irányuló dízel szállítását, Szlovákiával együtt. Napi összefoglaló.

Magyar Nemzet
2026. 02. 19. 1:00
Orbán Viktor és Donald Trump Fotó: SAUL LOEB Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Ukrajna zsarolja Magyarországot. Erről írt a közösségi oldalán Orbán Viktor. A kormányfő úgy fogalmazott, ennek ellenére hazánk kőolaj-ellátottsága biztonságban van. Szijjártó Péter a kormányülést követően tájékoztatott a részletekről. Elhangzott: hazánk energiaellátása az ukrán politikai zsarolás ellenére biztosított, a magyar kormány megállapította, hogy a kőolajvezeték újraindításának fizikai, műszaki akadálya nincs. Kijev politikai okokból zsarolja Magyarországot, azért, hogy teljesítjük Ukrajna követeléseit. 

Magyarország nem szállít dízelt Ukrajna számára – közölte Szijjártó Péter Fotó: AFP
Magyarország nem szállít dízelt Ukrajna számára – közölte Szijjártó Péter
Fotó: AFP

Szijjártó Péter elmondta, Ukrajna nem indította újra a szállítást a Barátság kőolajvezetéken, pedig minden feltétel adott, hogy az olajszállítás újrainduljon, Kijev politikai döntést hozott. Ez Zelenszkij döntése – jelentette ki Szijjártó Péter.

Magyarország ugyanakkor kifejezetten nagy és kifejezetten fontos szerepet játszik Ukrajna energiaellátásának biztonságában. Magyarországon keresztül és Magyarországról Ukrajna gáz-, áram- és dízelüzemanyag-importjának egy nagy része történik. Tehát mind Ukrajna gázellátásában, mind áramellátásában, mind dízelüzemanyag-ellátásában Magyarország rendkívül fontos szerepet játszik – fejtette ki a miniszter, és hozzátette, hogy 

Magyarország az Ukrajnába irányuló dízel üzemanyag kiszállítását leállította.

Az Ukrajnába irányuló dízel üzemanyag-kiszállítás nem indul újra mindaddig, amíg az ukránok nem indítják újra a kőolaj szállítását a Barátság vezetéken Magyarország irányába – emelte ki Szijjártó Péter. 

A napi 7300–7500 tonnás kőolajigény biztosítása érdekében a Slovnaft teljes egészében a hazai piacra irányítja termelését, leállítva a gázolaj ukrajnai és minden más exportját – közölte a szlovák kormányfő. Robert Fico tájékoztatása szerint Szlovákiában nem fenyeget üzemanyag- vagy egyéb kőolajszármazék-hiány, az ellátás zavartalan marad. 

Véget értek a genfi „nehéz” tárgyalások Moszkva, Kijev és Washington között, amelyek célja az volt, hogy megoldást találjanak az Ukrajnában négy éve dúló háborúra – jelentette be szerdán az orosz delegáció vezetője, Vlagyimir Megyinszkij az orosz állami televízió felvételei szerint.

A tárgyalások két napig tartottak, tegnap nagyon sokáig, különböző formátumokban, ma pedig mintegy két órán át

– nyilatkozta Megyinszkij, aki a tárgyalásokat nehéznek, de professzionálisnak minősítette. „Hamarosan újabb találkozóra kerül sor” – tette hozzá.

Míg az orosz–ukrán háború kérdésében tovább folytatódnak majd a tárgyalások, több mint húsz ország vezetője vesz részt a Béketanács első ülésén Washingtonban csütörtökön.

Karoline Leavitt az amerikai elnök hivatalának napi sajtótájékoztatóján elmondta, hogy Donald Trump beszéde nyitja meg az ülést, amelyet a fővárosban működő – Donald Trump nevét viselő – Békeintézetben (Donald J. Trump Institute of Peace) rendeznek. A Fehér Ház szóvivője emlékeztetett arra, hogy a Béketanács tagállamai már több mint ötmilliárd dollárt ajánlottak fel a gázai újjáépítés és humanitárius segélyezés céljaira, valamint a palesztin terület biztonságának megteremtésére.

A nemzetközi Béketanács egy olyan kezdeményezés, amely a fegyveres konfliktusok mielőbbi gyors lezárására koncentrál, ezért ott leszünk ott Washingtonban – erről beszélt Szijjártó Péter a közösségi oldalára feltöltött videójában.

Szijjártó Péter kiemelte: Donald Trump jelenti világszerte a reményt a békére. 

Mi, magyarok békepártiak vagyunk, mi azt szeretnénk, hogyha a közelünkben zajló háborús konfliktusokat végre a diplomácia eszközeivel a tárgyalóasztalnál oldanák meg. A nemzetközi Béketanács egy olyan kezdeményezés, amely a fegyveres konfliktusok mielőbbi gyors lezárására koncentrál, ezért ott leszünk holnap Washingtonban

– fogalmazott Szijjártó Péter a közösségi oldalára feltöltött videójában. Kiemelte: 

A miniszterelnök felszólal a Béketanács alakuló ülésén. A mi külpolitikai stratégiánk egyértelmű: a háborúból kimaradunk, a nemzetközi béke-erőfeszítések mellett pedig kiállunk.

Borítókép: Orbán Viktor és Donald Trump (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekschmidt mária

Az elmúlt minimum két évtized legfontosabb írása

Bayer Zsolt avatarja

Kötelező olvasmány, és elsőként a németeknél kell(ene) kötelezővé tenni.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu