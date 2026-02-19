Címlapokon Magyarország: Ukrajna nem zsarolhatja hazánkat

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter világossá tette: amíg Ukrajna nem biztosítja a kőolajszállítást a Barátság kőolajvezetéken keresztül, addig Magyarország felfüggeszti a dízelszállítást a szomszédos országnak. A magyar energiabiztonság nem alku tárgya, ezt a nemzetközi sajtó is kénytelen volt elismerni, bár a tálalás a megszokott módon, sok esetben elfogultan történt – mutat rá az Origo összeállítása.

Világszerte beszámolt a média a magyar döntésről az ukrajnai dízelszállítás felfüggesztése ügyében (Fotó: DPA/AFP)

Az Ukrajinszka Pravda igyekszik megnyugtatni az ukrán közvéleményt, és szakértőket megszólaltatva próbálja jelentéktelennek beállítani a magyar és szlovák szállítások kiesését.

Semmi különös nem történt. Vannak alternatíváink

– fogalmazott a lapnak Szerhij Kujun, az A–95 Consulting Group igazgatója, alaposan leértékelve a Magyarországtól az orosz–ukrán háború alatt kapott segítséget.

A lap elismeri ugyan, hogy a NaftoRynok adatai szerint 2026 januárjában a teljes ukrán dízelimport 11 százaléka ezen az útvonalon érkezett, ám a megszólalók szerint ez nem kritikus a piac számára.

Természetesen ez sajnálatos, de üzemanyag-beszállítóinknak előre kellett volna gondolniuk az Oroszországgal való partnerség következményeire. Hogyan lehetséges, hogy a háború negyedik évében nyersanyagot kapunk az agresszor államtól, és nem építünk alternatív útvonalakat? – idézi a lap Olekszandr Szirenko, a NaftoRynok igazgatójának cinikus és kioktató szavait a Barátság kőolajvezeték leállásával kapcsolatban.

Az amerikai ABC News tudósításában a tények közlése mellett igyekezett politikai színezetet adni az ügynek. Bár idézi Szijjártó Pétert, aki szerint a szállítások leállítása az ukrán elnök politikai döntése volt, azonnal hozzáteszi: Magyarország és Szlovákia „bizonyítékok nélkül” vádolja Ukrajnát a szállítások szándékos feltartóztatásával.

Az AP hírügynökség nem mulasztja el felemlegetni a közelgő magyarországi választásokat sem a döntés kapcsán, azt sugallva, hogy Orbán Viktor miniszterelnök „agresszív Ukrajna- és EU-ellenes kampányt” folytat. A cikkek kiemelik Ante Susnjar horvát gazdasági miniszter barátságtalan nyilatkozatát is, aki a magyar kérésre, miszerint tegyék lehetővé az orosz olaj tengeri úton történő szállítását az Adria-vezetéken keresztül, elutasítóan reagált.

Az Euronews beszámolója rámutat a közép-európai egységre.

Kiemelik Robert Fico szlovák miniszterelnök döntését, aki szintén leállította a dízelexportot Ukrajna felé, hogy a hazai piac ellátását biztosítsa a Slovnaft finomítóján keresztül. Ugyanakkor siet leszögezni, hogy az Európai Bizottság szerint Magyarország és Szlovákia energiabiztonsága nincs veszélyben a tartalékoknak köszönhetően.