Rendkívüli

Kiszivárgott a titkosszolgálati jelentés: Zelenszkij bosszúja miatt állt le a Barátság kőolajvezeték

ukrajnaszlovákiamagyarország

Címlapokon Magyarország: Ukrajna nem zsarolhatja hazánkat

A világsajtó kiemelt figyelmet szentel a magyar kormány döntésének, miszerint Magyarország – Szlovákiával összhangban – felfüggeszti a dízelszállításokat Ukrajna felé. A dízelszállítás felfüggesztése, amely a Barátság kőolajvezeték politikai eszközként használt leállására adott szükségszerű válasz, vegyes visszhangot váltott ki: míg az ukrán sajtó a jelentőségét próbálja bagatellizálni, addig a nyugati médiumok a választási kampányt emlegetik és a horvátok elutasító magatartását idézik.

Munkatársunktól
2026. 02. 19. 6:41
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Fotó: MTI/Derencsényi István
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter világossá tette: amíg Ukrajna nem biztosítja a kőolajszállítást a Barátság kőolajvezetéken keresztül, addig Magyarország felfüggeszti a dízelszállítást a szomszédos országnak. A magyar energiabiztonság nem alku tárgya, ezt a nemzetközi sajtó is kénytelen volt elismerni, bár a tálalás a megszokott módon, sok esetben elfogultan történt – mutat rá az Origo összeállítása.

Világszerte beszámolt a média a magyar döntésről az ukrajnai dízelszállítás felfüggesztése ügyében (Illusztráció, forrás: dpa Picture-Alliance via AFP)
Világszerte beszámolt a média a magyar döntésről az ukrajnai dízelszállítás felfüggesztése ügyében (Fotó: DPA/AFP)

Az Ukrajinszka Pravda igyekszik megnyugtatni az ukrán közvéleményt, és szakértőket megszólaltatva próbálja jelentéktelennek beállítani a magyar és szlovák szállítások kiesését.

Semmi különös nem történt. Vannak alternatíváink

– fogalmazott a lapnak Szerhij Kujun, az A–95 Consulting Group igazgatója, alaposan leértékelve a Magyarországtól az orosz–ukrán háború alatt kapott segítséget.

A lap elismeri ugyan, hogy a NaftoRynok adatai szerint 2026 januárjában a teljes ukrán dízelimport 11 százaléka ezen az útvonalon érkezett, ám a megszólalók szerint ez nem kritikus a piac számára.

Természetesen ez sajnálatos, de üzemanyag-beszállítóinknak előre kellett volna gondolniuk az Oroszországgal való partnerség következményeire. Hogyan lehetséges, hogy a háború negyedik évében nyersanyagot kapunk az agresszor államtól, és nem építünk alternatív útvonalakat? – idézi a lap Olekszandr Szirenko, a NaftoRynok igazgatójának cinikus és kioktató szavait a Barátság kőolajvezeték leállásával kapcsolatban.

Az amerikai ABC News tudósításában a tények közlése mellett igyekezett politikai színezetet adni az ügynek. Bár idézi Szijjártó Pétert, aki szerint a szállítások leállítása az ukrán elnök politikai döntése volt, azonnal hozzáteszi: Magyarország és Szlovákia „bizonyítékok nélkül” vádolja Ukrajnát a szállítások szándékos feltartóztatásával.

Az AP hírügynökség nem mulasztja el felemlegetni a közelgő magyarországi választásokat sem a döntés kapcsán, azt sugallva, hogy Orbán Viktor miniszterelnök „agresszív Ukrajna- és EU-ellenes kampányt” folytat. A cikkek kiemelik Ante Susnjar horvát gazdasági miniszter barátságtalan nyilatkozatát is, aki a magyar kérésre, miszerint tegyék lehetővé az orosz olaj tengeri úton történő szállítását az Adria-vezetéken keresztül, elutasítóan reagált.

Az Euronews beszámolója rámutat a közép-európai egységre.

Kiemelik Robert Fico szlovák miniszterelnök döntését, aki szintén leállította a dízelexportot Ukrajna felé, hogy a hazai piac ellátását biztosítsa a Slovnaft finomítóján keresztül. Ugyanakkor siet leszögezni, hogy az Európai Bizottság szerint Magyarország és Szlovákia energiabiztonsága nincs veszélyben a tartalékoknak köszönhetően. 

A német Berliner Zeitung tárgyilagosabb hangnemben számol be a helyzetről, kiemelve, hogy 

Magyarországnak, mint tengerpart nélküli államnak, a Barátság vezeték stratégiai fontosságú. 

A lap rámutat: a Mol már intézkedett alternatív szállításokról a horvátországi Omisalj kikötőjén keresztül, ám ezek csak március elején érkezhetnek meg a kikötőbe, és további öt-tíz nappal később a finomítókba. A német újság ugyanakkor elismeri: az ukrán sajtójelentések szerint Kijev „jelentős mértékben függ a Magyarországról érkező vagy azon áthaladó energiaimporttól, beleértve a dízelt, a földgázt és a villamos energiát”.

Borítókép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (Fotó: MTI/Derencsényi István)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pokol Béla
idezojelekFidesz

A véleménydeformáló elit önálló pártként sokkolja a közéletet

Pokol Béla avatarja

Külön iparág szerveződött a közvélemény rendszerszerű manipulációjára.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.