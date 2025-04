Cseh László nem mondta ki Milák nevét, de mintha az ő ügyére is utalt volna

Cseh László a 2021-ben megrendezett tokiói olimpia után tudatosan tűnt el az uszodák világából, azóta gyakorlatilag csak a tavaly decemberi budapesti rövidpályás világbajnokságon vállalt szerepet nagykövetként. Akkor lapunknak is nyilatkozott, elmondta, hogy nyugdíjas életet él, főállású apaként határozta meg önmagát. Ezt most a Szilágyi Áronnak adott interjúban kiegészítette azzal, hogy időközben kitanulta a villanyszerelő szakmát, és hamarosan a sógorával közös vállalkozásba kezdhet. Ez lehet Cseh László új élete, de még főleg a régiről, az úszásról beszélt.

Cseh László az úszósapkát horgászbotra cserélte. Fotó: Komka Péter / MTI Fotószerkesztõség

Tavaly szeptemberben kérdeztük a véleményét a Milák Kristóf személyét övező vitákról is , miután a párizsi olimpián Hosszú Katinka azzal vádolta meg az edzőjét, Virth Balázst és a Magyar Úszószövetséget, hogy a riválisait segítették azzal, hogy elárulták, nincs a megfelelő állóképesség birtokában. Cseh akkor kitérő választ adott: – Véleményem persze nekem is van, de azt egyelőre megtartom magamnak – felelte kérdésünkre.

A Penge podcastben közvetlenül nem került szóba Milák Kristóf ügye, el sem hangzott a neve, de volt egy olyan rész, amelyben Cseh László mintha róla is beszélt volna, sőt a szavaiból a véleménye is kitűnhet.

– Michael Phelps első körben azért volt jobb nálam, mert tehetségesebb, másodszor viszont azért, mert gyorsabb is volt – kezdte a saját történetét Cseh. – Amikor odaértem a felnőttmezőnybe és világbajnoki ezüstérmes lettem, az edzőm, Turi György nem azt vonta le következtetésképp, hogy gyorsulnom kell, hanem azt mondta, hogy többet kell edzeni. Nem sebességet, hanem állóképességet próbáltunk növelni. De hogy akarom a 400 méter vegyes utolsó, gyorsúszás részén lehagyni, ha alapesetben lassabban úszok nála?

A szövetség sajtótájékoztatón akarta megleckéztetni

Ebből bontakozott ki az a balhé a színfalak mögött, ami a 2008-as pekingi olimpia előtt történt, ahol Cseh végül 200 és 400 vegyesen, valamint 200 pillangón is ezüstérmes lett, mindannyiszor Phelps mögött.

– Előtte kezdtünk el edzést váltani, és előjött, hogy állóképességi edzésből hirtelen legyünk gyorsak – elevenítette fel Cseh. – Jeleztem, hogy ez nem így működik, csettintésre nem leszek gyorsabb. Ezen egy kicsit összekaptunk az edzőmmel, egy hétig egyedül készültem, de a szövetségi kapitánytól kezdve mindenki sajtótájékoztatót akart tartani, hogy elúszott a pekingi olimpia, mert nem edzek.

Ismerős lehet a történet Milák Kristóf miatt is, aki a párizsi olimpia előtt az edzőjét megkerülve szintén egyedül edzett sokszor, és őt érte is nyilvános kritika emiatt a szövetség elnöke és a szövetségi kapitány részéről is.

Cseh László a saját példáján keresztül Milák ügyére is utalhatott

Cseh alábbi mondatai Milák esetére is érvényesek lehetnek:

– Az edzőnek az utolsó utáni pillanatig mutatnia kell a versenyzőnek, hogy hisz benne, még akkor is, ha a három hónapnyi edzésből mondjuk két hónapot kihagyott. Úgy kell odaállni a versenyre, hogy a versenyző azt higgye, képes rá, mert az edző ezt elhiteti vele, és ha nem úgy alakul az eredmény, akkor utána kell átbeszélni, összeszámolni, mennyi edzés nem működött.

Cseh egyébként miután szembeszállt az edzőjével, Európa-csúcsot úszott 400 vegyesen. Milák ennél hosszabb dacolás után pedig arany- és ezüstérmet szerzett a párizsi olimpián tavaly.