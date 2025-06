Szoboszlai riválisa megnehezítette a Liverpool dolgát, majdnem pórul járt

Szinte egyszerre rendezték két korosztálynak is az Európa-bajnokságát. Az U19-esek romániai kontinenstornáját Hollandia nyerte, miután a csütörtöki döntőben 1-0-ra múlta felül Spanyolországot. Az U21-es Eb-t Szlovákia rendezte, és itt Anglia és Németország játszotta a finálét szombaton este Pozsonyban – az egymás elleni, múlt szerdai csoportmeccset 2-1-re Antonio Di Salvo együttese nyerte. A döntőben a németeknél a góllövőlistát vezető Nick Woltemadétól, az angoloknál pedig a liverpooli Harvey Elliott-tól várták a gólt, és közülük az utóbbi bizonyított előbb: az 5. percben egy kavarodás után tizenkét méterről lőtte ki a bal alsó sarkot (1-0).

Harvey Elliott öt góllal, az angol válogatott trófeával zárta az U21-es Eb-t. Fotó: AFP/Tomas Benedikovic

Elliott korábban elmondta, hogy poszttársai, Szoboszlai Dominik és a frissen igazolt Florian Wirtz miatt várható kevés játéklehetőség miatt talán távozni fog Liverpoolból a 2027-ig szóló szerződése ellenére.

Az U21-es Eb-n mutatott teljesítményével Harvey Elliott nem könnyítette meg a Vörösök döntését.

A vezető gól után a németek támadtak többet, de a félidő felénél egy kontra végén Omari Hutchinson megduplázta az angolok előnyét (2-0).

Németország visszajött, hosszabbítás döntött az Anglia elleni fináléban

Az első játékrész ráadásában előbb Nelson Weiper fejese visszahozta Németország reményeit (2-1), majd a szünet után az egyenlítés is összejött a címvédő ellen, Paul Nebel egy szöglet után megpattanó lövéssel talált be (2-2). A rendes játékidő hajrájában Lee Carsley szövetségi edző együttese helyzetekig, míg a németek kapufáig is jutottak, de végül jöhetett a hosszabbítás.

A ráadás elején rögtön újból előnybe kerültek az angolok, méghozzá az Elliott helyére friss csereként beállt Jonathan Rowe fejesével, a liverpooli Tyler Morton gólpasszából (3-2).

Erre már nem volt válaszuk a németeknek (csak ismét egy felsőléc), így 1982, 1984 és 2023 után Anglia válogatottja negyedszer lett U21-es Európa-bajnok.