Nyolc gól a 90. perc után – Dárdai már lemaradt erről a romániai thrillerről

A 2006-os korosztály legjobb európai játékosai küzdenek meg egymással június 13. és 26. között Romániában, az U19-es Európa-bajnokságon. Dárdai Bence is ebbe a korosztályba tartozik, és még német utánpótlás-válogatottként 2023-ban U17-es Eb-címhez is segítette a csapatát Magyarországon. Abban az évben később a németek az U17-es Eb-t is megnyerték, így favoritként várták az idei U19-es kontinenstornát – az immáron magyar válogatott Dárdai nélkül. Németország egy hollandoktól elszenvedett 3-0-s vereséggel nyitott, majd 5-5-ös döntetlent játszott az angolokkal, hogy aztán a norvégok ellen hátrányból fordítva harcolja ki a továbbjutást. Az igazi drámát azonban a Spanyolország elleni, bukaresti elődöntő hozta hétfőn este.

A spanyol Pablo García (középen) mesternégyest szerzett az U19-es Eb elődöntőjében az immáron Dárdai Bence nélkül felálló németek ellen. Fotó: DPA/Stefan Constantin

A 90. percben még 2-1 volt a németeknek, végül 6-5-re a spanyolok nyertek

A németek kétszer is előnybe kerültek a rendes játékidőben, és úgy tűnt, 2-1-re megnyerik a mérkőzést a tizenegyest is hibázó spanyolok ellen. A 90+1. percben azonban a korábban szögletből is gólt szerző Pablo García kiegyenlített, majd nem sokkal később ugyanő megfordította a találkozót. Ám a 90+9. percben egy furcsa öngóllal a németek kiharcolták a hosszabbítást.

Dárdai Bence nélkül nem lesz U19-es Európa-bajnok is Németország

3-3 volt tehát az állás, de a java még hátravolt. A 97. percben Spanyolország jutott előnyhöz, de a mesterhármasig jutó Max Moerstedt tíz perc alatt 5-4-es vezetéshez juttatta a németeket. A spanyoloknak viszont még volt válasza: előbb kiegyenlítettek, majd García a 117. percben a negyedik gólját is megszerezte, ezzel kialakítva a 6-5-ös végeredményt.

A másik elődöntőben Hollandia 3-1-re legyőzte a házigazda Romániát, így június 26-án Spanyolország–Hollandia finálét rendeznek Bukarestben.