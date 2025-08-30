LiverpoolAlexander IsakMorgan RogersigazolásPremier League

Wirtz rekordja máris mehet a levesbe, a Liverpool már 150 milliónál jár Isak-ügyben

Ha valaki csak a kiadási oldalt nézi a Premier League bajnokánál, bizony a fejét foghatja, hogy honnan van ennyi pénz a Mersey partján jobbnál jobb játékosok igazolására. Nos, a Liverpool további igazolásokra készül, és a játékospiac szeptember 1-jei zárásáig még két csatárt is megszereznének a Vörösök. Ha bejön Arne Slot terve, akkor rövidesen Alexander Isak és Morgan Rogers is Liverpoolba költözhet, előbbi ráadásul új átigazolási rekordért.

Molnár László
2025. 08. 30. 10:26
A Liverpool menedzsere, Arne Slot a rengeteg igazolás ellenére Szoboszlainak mindig helyet szorít a kezdőcsapatban
A Liverpool menedzsere, Arne Slot a rengeteg igazolás ellenére Szoboszlainak mindig helyet szorít a kezdőcsapatban (Fotó: Reuters/David Klein)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Ha megnézzük azt, hogy a tavaly nyáron meglehetősen visszafogottan költő Vörösök idén eddig mennyit költöttek el a keret megerősítésére és átalakításra, azt gondolhatnánk, egy pénznyomtató automata van Arne Slot és a klubtulajdonosok kezében. A Liverpool ugyanis már eddig is olyan összeget adott ki a játékospiacon, amire nem sokan számítottak, ráadásul a szurkolók azt sem tudták, hogy minderre vajon miből futja. Ám az Anfield Roadon úgy gondolták, ha a következő idényben is trófeákat szeretnének nyerni, akkor a vetélytársakhoz hasonlóan alaposan meg kell erősíteni a keretüket. Nos, ebben hiba nem volt eddig, ráadásul szakmailag igencsak indokolt posztokra hoztak új játékosokat. És a nagy bevásárlásnak még nincs is vége.

A Liverpool eddig Florian Wirtz játékjogáért fizette a legtöbbet
A Liverpool eddig Florian Wirtz játékjogáért fizette a legtöbbet. Fotó: AFP/Andy Buchanan

A Liverpool már egy rekordot megdöntött Florian Wirtz leigazolásával

Egy biztos, Arne Slot idén olyan összegből erősíthette meg a Liverpoolt, amire más klubok menedzserei csak a legszebb álmaikban gondolhattak. Nézzük, kik és mennyiért kerültek eddig az Anfieldre!

A Liverpool idén nyári igazolásai (a Transfermarkt adatai alapján):

  • Florian Wirtz: 125 millió euró
  • Hugó Ekitiké: 95 millió euró
  • Kerkez Milos: 46,9 millió euró
  • Jeremie Frimpong: 40 millió euró
  • Giovanni Leoni: 31 millió euró
  • Pécsi Ármin: 1,78 millió euró
  • Freddie Woodman, Trey Nyoni, Vitezlav Jaros és Harvey Davies ingyen

Ám a Premier League címvédője nemcsak vásárolt, de értékesített is játékosokat, így szép summát akasztottak le a bevételek oldalán is, ráadásul a bajnoki címért, a bérletek értékesítéséért, valamint az új mezszponzor, az Adidas támogatásáért is szép summát kaszáltak.

A Liverpool bevételei (a Transfermarkt adatai alapján):

  • Luis Díaz: 70 millió euró
  • Darwin Núnez: 53 millió euró
  • Jarell Quansah: 35 millió euró
  • Ben Doak: 23,2 millió euró
  • Caoimhin Kelleher: 14,8 millió euró
  • Trent Alexander-Arnold: 10 millió euró
  • Tyler Morton: 10 millió euró
  • Nat Phillips: 3,5 millió euró
  • A bajnoki címért: 196,5 millió euró
  • A 61 ezresre növelt stadion jegyértékesítése
  • Az Adidastól: évi 69,3 millió euró

Ha megnézzük a kiadási és a bevételi oldalakat, akkor azt láthatjuk, hogy amíg a Liverpool eddig 339,68 millió eurót költött el a játékospiacon erősítésre, addig a jegyértékesítés összegén felül 485,3 millió euró vándorolt a klub kasszájába. Ez pedig azt jelenti, hogy már a bérletek eladásából származó bevételek felett 145,62 millió euró nyereséggel zárta eddig a nyári transzferidőszakot a gárda.

Alexander Isak már számolhatja az órákat, rövidesen a Liverpool játékosa lesz új átigazolási rekord fejében.
Alexander Isak már számolhatja az órákat, rövidesen a Liverpool játékosa lehet, új átigazolási rekord fejében. Fotó: NurPhoto/MI News

Bőven jut még Isak rekordigazolására és egy másik csatárra is

A BBC legújabb információja szerint a Liverpool folytatja a nagybevásárlást a játékospiac szeptember 1-jei, éjfélkor történő zárása előtt. 

A Vörösök várhatóan 150,2 millió eurós ajánlatot tesznek a Newcastle svéd csatáráért, a 25 éves Alexander Isakért, 

akinek a kiegészítő ajánlatai és bónuszai brit átigazolási rekordot jelentenének. Azaz Florian Wirtz ezt a liverpooli „csatát” még a nyár végén elveszítené. Vélhetően a Szarkák erre már nem mondanak majd nemet. 

Arne Slot azonban még egy csatárt szeretne leigazolni, ő pedig nem más, mint az Aston Villa 23 éves támadója, Morgan Rogers, akinek 2030-ig érvényes a szerződése jelenlegi egyesületével. A birminghami klub nem állna ellent az üzletnek, ha 

a Liverpool kifizetné a Villa által kért 57,8 milliós kivásárlási árat. 

Ha megköttetik az alku, a birminghamiek a klubtörténet egyik legjobb üzletét hoznák össze, hiszen a fiatal csatárt – aki a 2024/25-ös idényben 54 meccsen 14 gólt szerzett és 16 gólpasszt osztott ki – mindössze 9,4 millió euróért vásárolták meg tavaly nyáron a Middlesbrough gárdájától.

Morgan Rogers legjobb pillanatai az Aston Villa mezében:

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekMagyar Péter

Ez bizony komoly vita

Bayer Zsolt avatarja

Lapunk publicistájának legújabb blogbejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu