Wirtz rekordja máris mehet a levesbe, a Liverpool már 150 milliónál jár Isak-ügyben

Ha megnézzük azt, hogy a tavaly nyáron meglehetősen visszafogottan költő Vörösök idén eddig mennyit költöttek el a keret megerősítésére és átalakításra, azt gondolhatnánk, egy pénznyomtató automata van Arne Slot és a klubtulajdonosok kezében. A Liverpool ugyanis már eddig is olyan összeget adott ki a játékospiacon, amire nem sokan számítottak, ráadásul a szurkolók azt sem tudták, hogy minderre vajon miből futja. Ám az Anfield Roadon úgy gondolták, ha a következő idényben is trófeákat szeretnének nyerni, akkor a vetélytársakhoz hasonlóan alaposan meg kell erősíteni a keretüket. Nos, ebben hiba nem volt eddig, ráadásul szakmailag igencsak indokolt posztokra hoztak új játékosokat. És a nagy bevásárlásnak még nincs is vége.

A Liverpool eddig Florian Wirtz játékjogáért fizette a legtöbbet. Fotó: AFP/Andy Buchanan

A Liverpool már egy rekordot megdöntött Florian Wirtz leigazolásával

Egy biztos, Arne Slot idén olyan összegből erősíthette meg a Liverpoolt, amire más klubok menedzserei csak a legszebb álmaikban gondolhattak. Nézzük, kik és mennyiért kerültek eddig az Anfieldre!

A Liverpool idén nyári igazolásai (a Transfermarkt adatai alapján): Florian Wirtz: 125 millió euró

Hugó Ekitiké: 95 millió euró

Kerkez Milos: 46,9 millió euró

Jeremie Frimpong: 40 millió euró

Giovanni Leoni: 31 millió euró

Pécsi Ármin: 1,78 millió euró

Freddie Woodman, Trey Nyoni, Vitezlav Jaros és Harvey Davies ingyen

Ám a Premier League címvédője nemcsak vásárolt, de értékesített is játékosokat, így szép summát akasztottak le a bevételek oldalán is, ráadásul a bajnoki címért, a bérletek értékesítéséért, valamint az új mezszponzor, az Adidas támogatásáért is szép summát kaszáltak.

A Liverpool bevételei (a Transfermarkt adatai alapján): Luis Díaz: 70 millió euró

Darwin Núnez: 53 millió euró

Jarell Quansah: 35 millió euró

Ben Doak: 23,2 millió euró

Caoimhin Kelleher: 14,8 millió euró

Trent Alexander-Arnold: 10 millió euró

Tyler Morton: 10 millió euró

Nat Phillips: 3,5 millió euró

A bajnoki címért: 196,5 millió euró

A 61 ezresre növelt stadion jegyértékesítése

Az Adidastól: évi 69,3 millió euró

Ha megnézzük a kiadási és a bevételi oldalakat, akkor azt láthatjuk, hogy amíg a Liverpool eddig 339,68 millió eurót költött el a játékospiacon erősítésre, addig a jegyértékesítés összegén felül 485,3 millió euró vándorolt a klub kasszájába. Ez pedig azt jelenti, hogy már a bérletek eladásából származó bevételek felett 145,62 millió euró nyereséggel zárta eddig a nyári transzferidőszakot a gárda.