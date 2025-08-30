Wirtz rekordja máris mehet a levesbe, a Liverpool már 150 milliónál jár Isak-ügyben

Ha megnézzük azt, hogy a tavaly nyáron meglehetősen visszafogottan költő Vörösök idén eddig mennyit költöttek el a keret megerősítésére és átalakításra, azt gondolhatnánk, egy pénznyomtató automata van Arne Slot és a klubtulajdonosok kezében. A Liverpool ugyanis már eddig is olyan összeget adott ki a játékospiacon, amire nem sokan számítottak, ráadásul a szurkolók azt sem tudták, hogy minderre vajon miből futja. Ám az Anfield Roadon úgy gondolták, ha a következő idényben is trófeákat szeretnének nyerni, akkor a vetélytársakhoz hasonlóan alaposan meg kell erősíteni a keretüket. Nos, ebben hiba nem volt eddig, ráadásul szakmailag igencsak indokolt posztokra hoztak új játékosokat. És a nagy bevásárlásnak még nincs is vége.
A Liverpool már egy rekordot megdöntött Florian Wirtz leigazolásával
Egy biztos, Arne Slot idén olyan összegből erősíthette meg a Liverpoolt, amire más klubok menedzserei csak a legszebb álmaikban gondolhattak. Nézzük, kik és mennyiért kerültek eddig az Anfieldre!
A Liverpool idén nyári igazolásai (a Transfermarkt adatai alapján):
- Florian Wirtz: 125 millió euró
- Hugó Ekitiké: 95 millió euró
- Kerkez Milos: 46,9 millió euró
- Jeremie Frimpong: 40 millió euró
- Giovanni Leoni: 31 millió euró
- Pécsi Ármin: 1,78 millió euró
- Freddie Woodman, Trey Nyoni, Vitezlav Jaros és Harvey Davies ingyen
Ám a Premier League címvédője nemcsak vásárolt, de értékesített is játékosokat, így szép summát akasztottak le a bevételek oldalán is, ráadásul a bajnoki címért, a bérletek értékesítéséért, valamint az új mezszponzor, az Adidas támogatásáért is szép summát kaszáltak.
A Liverpool bevételei (a Transfermarkt adatai alapján):
- Luis Díaz: 70 millió euró
- Darwin Núnez: 53 millió euró
- Jarell Quansah: 35 millió euró
- Ben Doak: 23,2 millió euró
- Caoimhin Kelleher: 14,8 millió euró
- Trent Alexander-Arnold: 10 millió euró
- Tyler Morton: 10 millió euró
- Nat Phillips: 3,5 millió euró
- A bajnoki címért: 196,5 millió euró
- A 61 ezresre növelt stadion jegyértékesítése
- Az Adidastól: évi 69,3 millió euró
Ha megnézzük a kiadási és a bevételi oldalakat, akkor azt láthatjuk, hogy amíg a Liverpool eddig 339,68 millió eurót költött el a játékospiacon erősítésre, addig a jegyértékesítés összegén felül 485,3 millió euró vándorolt a klub kasszájába. Ez pedig azt jelenti, hogy már a bérletek eladásából származó bevételek felett 145,62 millió euró nyereséggel zárta eddig a nyári transzferidőszakot a gárda.