„Nem is értem, mit akart" – Szalah vallomása a megrázó látványt nyújtó Szoboszlairól

Mohamed Szalah és Szoboszlai Dominik a harmadik közös idényüket kezdték el a Liverpool csapatában, amellyel a legutóbbi évadban az angol bajnokságot is megnyerték. Az egyiptomi támadónak több olyan szituációja is volt ebben az időszakban, amikor helyzetben nem passzolt, ugyanakkor az előző idényben szerzett 34 gólja és 23 gólpassza önmagáért beszél. Szalah és Szoboszlai 89 tétmérkőzésen futballoztak már együtt, ezeken 11 gólhoz járultak hozzá közösen – így is többször üzentek már egymásnak, miután elmaradt egy-egy assziszt. Az azonban nem tűnik kérdésesnek, hogy jó kapcsolatot ápolnak egymással, és ezt egy friss interjúban az egyiptomi is megerősítette.

Mohamed Szalah és Szoboszlai Dominik nagy sikereket értek el a Liverpool elmúlt két idényében. Fotó: Anadolu via AFP/Lukas Kabon

Mohamed Szalah Szoboszlai Dominiket méltatta

„Dom. Őt nagyon kedvelem” – idézte a PoolBarátok Szalah Skynak intézett szavait, amikor arról kérdezték, hogy melyik csapattársának igyekszik a legtöbbet segíteni. „Nagyon szenvedélyes játékos. Az megrázó látvány, amikor reggelente lehajtott fejjel megérkezik az edzőközpontba, de utána mindig sokat beszélgetünk.”

Nagyon tehetséges, minden képessége megvan ahhoz, hogy nagyszerű futballista legyen… és ami a legfontosabb, keményen is dolgozik.

„Szóval amikor egy kicsit lazábbra venné a dolgokat, én ott vagyok, hogy piszkáljam egy kicsit” – tette hozzá nevetve.

Egy másik kérdésnél is szóba került Szoboszlai, méghozzá a tavalyi, Manchester City otthonában vívott bajnokira, ami után Szoboszlai egy „ne már, megint te" megjegyzéssel odaszúrt csapattársának. Szalah erre is nevetve reagált:

Nem is értem, mit akart, hiszen gólt lőtt és gólpasszt is adott, mégis panaszkodott!

„Szóval, ha egy játékost kellene kiemelnem, Domot mondanám.”

A Liverpool döntött Kerkez Milos posztriválisairól

A Vörösök első csapatának másik magyar játékosa, Kerkez Milos új igazolásként máris alapember lett Arne Slot vezetőedzőnél, a Community Shielden és az eddigi két bajnokin egyaránt ő kezdett balhátvédként. Két posztriválisáról péntek este új hírek érkeztek.

Kosztasz Cimíkasz 2026 nyaráig megegyezett az AS Roma csapatával,

így a görög játékos kölcsönben az olaszoknál folytatja a karrierjét. A klublegenda Andy Robertson pedig a Real Madridhoz igazolt Trent Alexander-Arnoldot váltva a Liverpool csapatkapitány-helyettese lett – úgy, hogy eddig Kerkez mögött mindössze 38 perc jutott neki az idény három tétmeccsén.