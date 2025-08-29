Kerkezből bűnbakot csináltak Liverpoolban, Slot szerint is változtatni kell

A Liverpool az előző idényben odahaza és Londonban is 2-2-es döntetlent játszott az Arsenal ellen. A legutóbbi egymás elleni mérkőzéseken Szoboszlai Dominik is a pályán volt, májusban gólpasszt is adott az azóta már távozó Luis Díaznak. Az idei bajnokságot mindkét együttes két győzelemmel kezdte, ám míg a fővárosiaknak 6-0, addig Arne Slot együttesének 7-4 a gólkülönbsége. Utóbbi miatt az újonnan igazolt magyar védő, Kerkez Milos is a kritikák kereszttüzébe került, sokan őt is hibáztatják a bekapott gólokért. A Liverpool Echo szakírója szerint nem kérdés, hogy Kerkez küszködik a csapatba való beilleszkedéssel, a beadásoknál például a magassága miatt vannak gondjai, még ha John Aldridge meg is jegyezte, hogy sokszor egyedül kellett helytállnia a Newcastle támadóival szemben. Slot az Arsenal elleni bajnoki előtt ellenben nem akart bűnbakot csinálni a magyar balhátvédből.

Kerkez Milos a Bournemouth után a Liverpool színeiben is pályára léphet az Arsenal ellen. Fotó: AFP/Ringo Chiu

A holland vezetőedző elmondta, az első két mérkőzés alapján még sok dolgon kell javítani a csapaton belül, ha a Liverpool igazán sikeres évadot szeretne futni. Hozzátette, különösen Mikel Arteta alaposan megerősödött együttese ellen össze kell szedniük magukat, és valamelyest változtatni a védekezésen ahhoz, hogy otthon tudják tartani a három pontot – azt ugyanakkor nem várja el a csapatától, hogy rekordpontszámmal legyen majd bajnok az idény végén.

– Normális, hogy a csapatok nem hozzák a legjobb formájukat a bajnokság elején, hacsak nem tartják meg a teljes keretüket. Ha azt nézzük, hogy kissé átalakult a csapatunk, akkor normális, hogy még nem vagyunk topformában, de néhány hét múlva sokkal jobbak leszünk. A bajnokság közben el lehet veszíteni néhány meccset, nem sokat, de azért meglepődnék, ha megdőlne a pontrekord ebben az idényben – mondta Slot.

Arne Slot az új igazolásokról is beszélt a Liverpool–Arsenal rangadó előtt

Arne Slotot kérdezték arról, hogy mit gondol Nick Woltemade Newcastle-be igazolásáról, de az újságírók hiába reménykedtek abban, hogy erre Alexander Isak liverpooli szerződése is szóba kerül, a tréner nem tette meg azt a szívességet, hogy erről új dolgokat árult el. Annyit mondott, hogy adott esetben szívesen erősítené még meg a stábjával a keretet, még ha az első két forduló alapján ez nem is feltétlenül indokolt.

A Vörösök edzője Hugo Ekitikére is kitért, aki jó formában kezdte meg az idényt, az őt emiatt megdicsérő Slot szerint ugyanakkor még fizikálisan fejlődnie kell ahhoz, hogy teljesen elérje a Premier League szintjét.

A másik, Bundesligából érkezett új igazolást, Florian Wirtzet Slot megvédte, szerinte nem kapott elég labdát a Newcastle ellen, ez okozta a statisztikák szerint gyengébb teljesítményét.