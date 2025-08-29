Premier LeagueArsenal FCArne SlotKerkez MilosSzoboszlai DominikLiverpool FC

Kerkezből bűnbakot csináltak Liverpoolban, Slot szerint is változtatni kell

Rangadót rendeznek a hétvégén az angol labdarúgó-bajnokságban. A Premier League-ben címvédő Liverpool vasárnap a legutóbb ezüstérmes Arsenal csapatát fogadja. Jó esély van arra, hogy a hazaiaknál Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is pályára lép. A Vörösök vezetőedzője, Arne Slot a mérkőzés előtt, péntek délelőtt sajtótájékoztatót tartott.

Magyar Nemzet
2025. 08. 29. 10:37
Arne Slot a Premier League rajtja előtt adott sokatmondó interjút
Arne Slot sajtótájékoztatót tartott a Liverpool–Arsenal Premier League-rangadó előtt (Fotó: NurPhoto/AFP/MI News)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Liverpool az előző idényben odahaza és Londonban is 2-2-es döntetlent játszott az Arsenal ellen. A legutóbbi egymás elleni mérkőzéseken Szoboszlai Dominik is a pályán volt, májusban gólpasszt is adott az azóta már távozó Luis Díaznak. Az idei bajnokságot mindkét együttes két győzelemmel kezdte, ám míg a fővárosiaknak 6-0, addig Arne Slot együttesének 7-4 a gólkülönbsége. Utóbbi miatt az újonnan igazolt magyar védő, Kerkez Milos is a kritikák kereszttüzébe került, sokan őt is hibáztatják a bekapott gólokért. A Liverpool Echo szakírója szerint nem kérdés, hogy Kerkez küszködik a csapatba való beilleszkedéssel, a beadásoknál például a magassága miatt vannak gondjai, még ha John Aldridge meg is jegyezte, hogy sokszor egyedül kellett helytállnia a Newcastle támadóival szemben. Slot az Arsenal elleni bajnoki előtt ellenben nem akart bűnbakot csinálni a magyar balhátvédből.

Kerkez Milos a Bournemouth után a Liverpool színeiben is pályára léphet az Arsenal ellen
Kerkez Milos a Bournemouth után a Liverpool színeiben is pályára léphet az Arsenal ellen. Fotó: AFP/Ringo Chiu

A holland vezetőedző elmondta, az első két mérkőzés alapján még sok dolgon kell javítani a csapaton belül, ha a Liverpool igazán sikeres évadot szeretne futni. Hozzátette, különösen Mikel Arteta alaposan megerősödött együttese ellen össze kell szedniük magukat, és valamelyest változtatni a védekezésen ahhoz, hogy otthon tudják tartani a három pontot – azt ugyanakkor nem várja el a csapatától, hogy rekordpontszámmal legyen majd bajnok az idény végén.

– Normális, hogy a csapatok nem hozzák a legjobb formájukat a bajnokság elején, hacsak nem tartják meg a teljes keretüket. Ha azt nézzük, hogy kissé átalakult a csapatunk, akkor normális, hogy még nem vagyunk topformában, de néhány hét múlva sokkal jobbak leszünk. A bajnokság közben el lehet veszíteni néhány meccset, nem sokat, de azért meglepődnék, ha megdőlne a pontrekord ebben az idényben – mondta Slot.

Arne Slot az új igazolásokról is beszélt a Liverpool–Arsenal rangadó előtt

Arne Slotot kérdezték arról, hogy mit gondol Nick Woltemade Newcastle-be igazolásáról, de az újságírók hiába reménykedtek abban, hogy erre Alexander Isak liverpooli szerződése is szóba kerül, a tréner nem tette meg azt a szívességet, hogy erről új dolgokat árult el. Annyit mondott, hogy adott esetben szívesen erősítené még meg a stábjával a keretet, még ha az első két forduló alapján ez nem is feltétlenül indokolt.

A Vörösök edzője Hugo Ekitikére is kitért, aki jó formában kezdte meg az idényt, az őt emiatt megdicsérő Slot szerint ugyanakkor még fizikálisan fejlődnie kell ahhoz, hogy teljesen elérje a Premier League szintjét.

A másik, Bundesligából érkezett új igazolást, Florian Wirtzet Slot megvédte, szerinte nem kapott elég labdát a Newcastle ellen, ez okozta a statisztikák szerint gyengébb teljesítményét.

A sajtótájékoztató végén Arne Slot még a legutóbb győztes gólt szerző Rio Ngumohát is méltatta, valamint kiemelte, hogy a sérüléséből felépült Alexis Mac Allister már játékra kész állapotban van.

A Liverpool Arsenal elleni bajnokija magyar idő szerint vasárnap 17.30-kor kezdődik, a Spíler1 élőben közvetíti a találkozót. A Premier League-ben 2021 novembere óta nem született hazai siker az Anfielden a londoniak ellen, a Liverpool ezt a sorozatot próbálja megszakítani.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Néző László
idezojelekTisza-adó

A svindler listája: ott mindenki hülye?

Néző László avatarja

Itt van ez a kiszivárgott dokumentum, hogyan alakítaná át az adórendszert a Tisza.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu