Szoboszlai és Szalah: végre társak

A Trollfoci stílusában: Szobi azért nem posztolta a karácsonyi fotót, mert nem akar Szalah-val közösködni, hiszen mint tudjuk, Szalah nem passzol Szoboszlainak…

Ám van egy jó hírünk, mindez már csak a múlt, de hogy létezett a probléma, azt fölösleges tagadni. Esetek sokaságát citálhatnánk az elmúlt másfél évből, amikor Szalah leadhatta volna a labdát Szoboszlainak, jellemző, hogy abból lett botrány idehaza, amikor éppenséggel nem: a Manchester City ellen 2-0-ra megnyert meccs ominózus jelenetekor Szoboszlai már lesen volt, amikor jöhetett volna a labda. Ennél is feltűnőbb és érdekesebb, hogy fordítva is akadozott a gépezet: Szoboszlai gyakran akkor is inkább a passzt választotta (sok esetben éppen Szalahnak), amikor nyugodtan lőhetett volna.

Többről van – volt – itt szó taktikai megfontolásnál. Az a görcs, ami hol Szoboszlai lelkét, hol a lábát markolta, a hierarchia rendjéből, a személyiségek harcából fakadt. Nem is vitás, hogy Steven Gerrard visszavonulása óta Mohamed Szalah a Liverpool legértékesebb labdarúgója, a csapat legmeghatározóbb játékosa. Tévedett, aki azt gondolta, hogy a relatíve gyengébb előző idény után az egyiptomi játékos nimbusza elhalványul. A Liverpool keretében csupán három olyan játékos akad, aki a jelen idény legfontosabb mérkőzésein, tehát a Premier League eddigi tizen­nyolc fordulójában és a hat Bajnokok Ligája-találkozón kivétel nélkül kezdett: Van Dijk, Gravenberch és Szalah. Utóbbi ezenfelül tizenkilenc góllal támasztotta alá a nélkülözhetetlenségét.

Gondolhatnánk, Szoboszlainak nem Szalahhal kell versenyeznie, hanem a többi középpályással, ám az öltözőben az egyiptomi gólvágó megkerülhetetlen egyéniség. Szoboszlainak hasonló helyzettel korábban nem kellett megküzdenie a pályafutása során. A Salzburg működése a tehetségek kiemelt támogatására épül, a Lipcse ugyanúgy a Red Bull-csoport része, ráadásul ott Gulácsi Péter és Willi Orbán tekintélye is megkönnyítette a beilleszkedést.

A Liverpool és Szalah azonban más kategória. Szoboszlai Dominik az első perctől kezdve megállta a helyét a csapatban, de érezhetően küzdött ezzel a teherrel. Ami persze nem egyedi a labdarúgás történetében. Anno, amikor a Manchester Unitedhez került, Ruud van Nistelrooy nyíltan is bírálta az ifjú Cristiano Ronaldót, mondván, öncélú a játéka, s eleinte ugyanezt kapta Benzemától Vinícius is. Más közegben és más időkben végtére ugyanerről szólt Albert Flórián és Varga Zoltán konfliktusa is a Ferencvárosnál. Hiá­ba rajongtak érte a szurkolók és ismerték el a szakemberek, Varga Zoli képtelen volt a Császár árnyékában létezni. Az persze már a kádári szocializmus bűne és sajátossága, hogy a disszidálásban látta a megoldást.

Szoboszlai szerencsére erősebb lelki alkat, és nem is kell magában őrlődnie. A háttérben sokan dolgoztak rajta, s az őszi szezon meghozta az áttörést.

Nyilván nem véletlen, hogy novemberben, a válogatott mérkőzések után Szoboszlai olyan fotót posztolva tért vissza Liverpoolba, amelyen Szalahhal pacsizik, majd a klub közölt közös képet a két játékosról, amint együtt kávéznak. A Tottenham elleni kiütéses siker alkalmával aztán végleg átszakadt a gát, a két kulcsember kölcsönösen gólpasszal segítette egymást. Fogadni mernék rá: nem utoljára az idény során.

Már lehetünk nagyvonalúak, úgy is maradéktalanul örülhetünk a Liverpool West Ham fölötti 5-0-s, kiütéses győzelmének, hogy Szoboszlai nem léphetett pályára. Bizonyítási lehetőségből jut elég, sőt több is annál: januárban nyolc meccs vár Arne Slot csapatára. Ami Szoboszlait illeti, nincs is mit bizonyítani: csak élvezze a játékot. Mohamed Szalah elismert társaként.