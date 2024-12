Szalah elszólta magát, Slot reagált a különös gólörömre + videó

Miután az előző fordulóban, a Leicester elleni 3-1-es hazai győzelem során a 78. percben becserélt Szoboszlai Dominik a 80. percben begyűjtötte a szezonbeli ötödik sárga lapját – s ebből vicc is született –, a magyar válogatott csapatkapitánya vasárnap nem léphetett pályára. A Liverpool azonban nélküle is simán nyert 5-0-ra West Ham United otthonában, a góljait Luis Díaz, Cody Gakpo, Mohamed Szalah, Trent Alexander-Arnold és Diogo Jota szerezték. Amikor az 54. percben Alexander-Arnold betalált, a jobb kezét a füléhez tartva ünnepelt, és ezzel sokak szerint Marca spanyol lap cikkére reagált, amely szerint a védő közölte a Liverpool vezetőségével, hogy a Real Madridhoz igazol. Alexander-Arnold most azt jelezte, hogy nem foglalkozik a pletykával, aminek nincs alapja – ez az általános vélemény.

Vajon mit súgott Alexander-Arnold Szalah fülébe? Fotó: AFP

– Ahogyan ünnepelte a gólját, az sokat mondó volt – jegyezte meg Arne Slot vezetőedző is a találkozó uán a sajtótájékoztatón.

Trent sending a message with that celebration? pic.twitter.com/hyseihlCJD — Anfield Edition (@AnfieldEdition) December 29, 2024

Szalah: Még messze a megállapodás a folytatásról

A nyáron Mohamed Szalahnak is lejár a szerződése, és az egyiptomi támadó most válaszolt arra, hogy tud-e jó hírekről beszámolni a Liverpoollal zajló tárgyalásairól.

– Ettől még messze vagyunk, és nem is szeretnék erről beszélni, nem akarom, hogy ezzel foglalkozzanak az emberek – bökte ki Szalah.

Márpedig az emberek így is ezzel foglalkoznak. S a hallgatag Szalah azzal is sokat elárult, hogy még messze a megállapodás a folytatásról.