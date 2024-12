Szoboszlai Dominik vicc tárgya lett – ez rontja a megítélését? Szavazzon!

Szoboszlai Dominik csütörtökön begyűjtötte a bajnoki szezonban az ötödik sárga lapját, ami automatikusan egymeccses eltiltást jelent; vagyis a 19. fordulóban nem léphet pályára a West Ham United otthonában. Az kétségkívül nem gyakori, hogy valaki a becserélése után két perccel kap sárga lapot, főleg akkor, amikor nagyon vigyáznia kellene, hogy ezt elkerülje. A történetnek további színezetet ad, hogy Soboszlai így december 29-re „szabadságolta” magát a Liverpool csapatában. S a Facebookon 488 ezer követővel rendelkező TrollFoci rögtön el is sütött egy poént:

Szoboszlai Dominik vicc tárgya lett. Forrás: Facebook/TrollFoci

Szoboszlai Dominik és Mohamed Szalah passzjátéka is előjött

Ezt a poént viszont nagyon rossz néven vette a Magyarországon a Liverpool csapatát érintően mértékadó, naprakész hírekkel szolgáló, színvonalas elemzésekkel jelentkező PoolBarátok. S parázs vita bontakozott ki a felek között a szilveszteri poén kapcsán, ebből idézünk: „Még ha poénnak is indul a poén, még ha sokan röhögnek is rajta, ebben az országban egy nagyon komoly réteg komolyan veszi, és hergeli magát ezáltal, főleg, ha nagyüzemben toljátok. A poénotok (Szalah nem passzol) lesz a közbeszéd és tévéstúdiók témája. Anfieldi interjúban Bogdán Ádi erről kérdezi a Dominikot, hogy mikor lesen rohant, és vitte el a védőt a csapattárs elől, miért nem kapta meg a labdát. Mert a közhangulat, amit ti is gerjesztetek, idáig jutott” – érvel a kölcsönös üzengetésben a PoolBarátok.

A TrollFoci álláspontja ugyanakkor a következő: „Az Isten mentsen meg a humortalan emberektől, akik még mindig nem jöttek rá olyan apró tényekre, amelyre minden más jó érzésű Pool-szurkoló rájött, hogy a TrollFoci nem hergel, hanem ironikusan túloz, ezzel leginkább a Liverpool-szurkolóknak kedvezve, akikkel általában együtt szoktunk nevetni azokon a retardáltakon, akik ezt komolyan is veszik, mint például a Szalah nem passzol hülyeséget is.”