Kerkez Milost ejtheti a Liverpool, Slot inkább egy holland tinisztárra tehet

Az X-en 1,1 millió követővel rendelkező liverpooli Anfieldwatch pénteki cikke szerint az nem kérdés, hogy a Liverpool csapatának a hosszú távú terveket nézve szüksége van egy balhátvédre, aki a 30 éves Andy Robertson helyére lép. Az is kiderült, hogy a Liverpool már novemberben tárgyalt Kerkez Milos képviselőivel, de a magyar válogatott 21 éves védőjét, aki remekel a Bournemouth csapatában, a Manchester United is kinézte magának. Így a Liverpool vezetésének is több vasat kell a tűzben tartania, és így képbe került az Ajax nagy tehetsége, a még csak 18 éves, 182 centi magas Jorrel Hato. Mellette szól, hogy fiatal kora ellenére már rutinos játékosnak számít, a harmadik szezonját tölti a holland élvonalban. Az Ajax színeiben 89 meccsen négy gólt szerzett, nyolc gólpasszt jegyzett, és már a holland válogatottban is szerepelt ötször. Az sem mellékes, hogy a Liverpool vezetőedzője a holland Arne Slot, aki honfitársával könnyen szót értene.

Kerkez Milos (jobbra) alapember a Bournemouth csapatában, egy gólja van a Premier League-ben Fotó: AFP

Kerkez vagy Hato lenne jobb megoldás Robertson helyén?

Jorrel Hato piaci értéke a mértékadó Transfermarkt szerint 30 millió euró, Kerkezé 28 millió, de a magyar játékosért a Bournemouth nagyon sokat kérne. Korábban arról lehetett hallani, hogy a Bournemouth 50 millió fontban állapította meg a kivásárlási árát.

– Hato kiválóan olvassa a játékot, és képes a bal oldali középhátvéd posztján is játszani, nem csak balhátvédként. Ez a sokoldalúság és a védekező képessége ideális jelöltté teszi a Vörösök számára – írja az Anfieldwatch. A portál megemlíti, a The Athletic friss értesülései szerint az Ajax a jövő nyári átigazolási szezonban kész elengedni Hatót, aki így egy lépéssel közelebb került a Liverpoolhoz. Az Anfieldwatch arra is emlékeztet, hogy a Liverpoolnak erős a holland „kontingense”, és a most 22 éves Ryan Gravenberch is bevált a Poolban. Arne Slot asszisztense, Johnny Heitinga pedig jól ismeri Hatót abból az időszakból, amikor az Ajax akadémiáját irányította, de rövid időszakban 2023-ban vezetőedzőként is dolgozott együtt a játékossal.

Az okfejtés alapján nem kizárt, hogy Kerkez Milost „ejtheti” a Liverpool, és Slot inkább a holland tinisztárra tehet. Ám Jorrel Hatónak több kérője is lehet, az Arsenallal és a Real Madriddal is szóba hozták már.