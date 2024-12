Guardiola kimondta azt, ami eddig elképzelhetetlen volt + videó

– Amikor korábban erre csak utalást tettem, az emberek nevettek. Azt mondták, a BL-kvalifikáció nem nagy siker, de én tudom, hogy az. Más nagy angol kluboknál előfordult, hogy domináns évek után nem jutottak a Bajnokok Ligájába. Az egyetlen csapat, amely az elmúlt években folyamatosan a BL-ben szerepelt, a Manchester City. Most viszont veszélyben vagyunk – szögezte le Pep Guardiola arra utalva, hogy együttese sorozatban tizennégyszer indult a legrangosabb európai kupasorozatban, ugyanakkor a mostani mély hullámvölgy miatt jelenleg nem áll BL-indulást érő helyen a Premier League-ben.

A Manchester City az Everton ellen sem tudott győzni, Guardiola megint bosszankodhatott Fotó: NurPhoto via AFP

Egyre nehezebb helyzetben a Manchester City és Pep Guardiola is

Az angol bajnokságban címvédő Manchester City csütörtökön az az Everton ellen (1-1) kihagyott egy 11-est is, egészen pontosan Erling Haaland, a legutóbbi 13 tétmérkőzéséből csupán egyet nyert meg, így a hetedik helyre csúszott vissza a tabellán. A hátránya öt pont a még BL-indulást érő negyedik pozícióban álló Arsenallal szemben, amely ráadásul Guardiola nyilatkozatakor egy meccsel kevesebbet játszott. A City arra már nem is gondolhat, hogy az éllovas Liverpool csapatát, Szoboszlai Dominik együttesét utolérheti, vele szemben 14 pont a hátránya, és a Pool is kevesebbet játszott egy meccsel.

Az Arsenal péntek este 21.15-kor a tabellán utolsó előtti, 19. Ipswich gárdáját fogadja.

A Manchester City a BL-ben sem remekel, hat forduló alatt szerzett nyolc pontjával mindössze a 22., így még korántsem biztosította be továbbjutását az egyenes kieséses szakaszra.