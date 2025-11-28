OroszországSzijjártó PéterMagyarország

Szijjártó Péter elmondta, hogy miért fontosak az orosz energiahordozók

Az idei esztendőben eddig 8,5 millió tonna kőolaj és több mint 7 milliárd köbméter földgáz érkezett Oroszország irányából Magyarországra. Ezt mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken Budapesten.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 11. 28. 5:57
Szijjártó Péter magyar külgazdasági és külügyminiszter (Fotó: AFP)
Szijjártó Péter magyar külgazdasági és külügyminiszter (Fotó: AFP)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A minisztérium közleménye szerint Szijjártó Péter hangsúlyozta: ennek az energiaegyüttműködésnek a fenntartása Magyarország alapvető nemzeti érdeke. Ennek az együttműködésnek a feladása pedig alapvetően ellentétes lenne a magyar nemzeti érdekkel.

Szijjártó Péter külügyminiszter (Fotó: AFP)
Szijjártó Péter külügyminiszter (Fotó: AFP)

Az Oroszországból érkező energiahordozók nélkül a magyar családok energiaszámlái az eddigiek háromszorosára növekednének, nyilvánvalóan ez megengedhetetlen.

Ezért továbbra is azon dolgozunk, hogy a Magyarország és Oroszország közötti energetikai együttműködés fennakadások nélkül mehessen tovább – tette hozzá.

 Mint mondta, a hosszú távú garancia Magyarországon a rezsicsökkentésre a Paksi Atomerőműnek az új blokkjainak a megépítése. Itt most először áll elő egy olyan helyzet az elmúlt évek összevetésében, hogy sem európai, sem amerikai szankciók nem hátráltatják az építkezést, és minden magyarországi engedély is rendelkezésre áll.
Ismertetése szerint Pakson gőzerővel zajlik a munka, zajlanak az első betonöntés előkészületei, amelyek menetrend szerint zajlanak, így február 5-énaz első beton döntésére sor kerül, és mindent megteszünk annak érdekében, hogy felgyorsítsuk az építkezést.

A magyar-orosz energia együttműködés tehát alapvető nemzeti érdek, ennek az együttműködésnek a feladása pedig alapvetően ellentétes lenne magyar nemzeti érdekkel 

– fogalmazott Szijjártó Péter.
Borítókép: Szijjártó Péter magyar külgazdasági és külügyminiszter (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Horváth József
idezojelekZelenszkij

Az ukrajnai háborún mindenki keresni akar

Horváth József avatarja

Washingtonban már dossziékba rendezik a bizonyítékokat egy újabb korrupciós ügyben.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.