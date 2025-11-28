El akart szállni a töltőgáztól, végül magára robbantotta a pláza vécéjét

Egy budapesti bevásárlóközpont mosdójában akart töltőgázt szívni a 43 éves kecskeméti férfi, azonban végül felrobbant a vécé. A férfit a mentők kórházba szállították, a rendőrség pedig nyomozást indított – írja a rendészeti államtitkárság a közösségi oldalán.

Egy másik, a mosdóban tartózkodó férfi kabátja szétégett. Forrás: Facebook/Rendészeti államtitkárság

A férfi a töltőgáz elszívását a bevásárlóközpont mosdójában tervezte. Magára zárta az ajtót, azonban

valami félrecsúszhatott, ugyanis a töltőgáz berobbant, és nemcsak a férfi sérült meg, de a helyiségben komoly károk keletkeztek.

A robbanás után a férfi mindenét hátrahagyva menekült, őt a helyszín közelében a Budapesti Rendőr-főkapitányság járőrei fogták el. A robbanáskor szintén a mosdóban tartózkodott egy fiatalember, akinek megégett a kabátja, megpörkölődött a szemöldöke, a szempillája és a haja.

A mentők a 43 éves elkövetőt égési sérülésekkel, sokkos állapotban vitték kórházba. A mellékhelyiségben három ajtó kitört, a vécécsészék megrongálódtak. A rendőrség közveszélyokozás vétségének gyanújával nyomoz.