Szijjártó Péter: Magyarország lassan négy éve áll a béke pártján

Szijjártó Péter arról számolt be Facebook-bejegyzésében, amelyben az látható, hogy Szergej Lavrov orosz külügyminiszterrel egyeztetett, hogy a magyar kormány lassan négy éve áll a béke pártján, márpedig a békéhez a tárgyalásokon, a diplomácián keresztül vezet az út.
A diplomáciai csatornák berekesztése a béke reményének feladását jelenti
– figyelmeztetett.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!