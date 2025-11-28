Menczer Tamást a Nemzeti Bankról kérdezték a tiszások

„Hová tűnt 650 milliárd a Nemzeti Bankból?” – ezt a kérdést kapta Menczer Tamás egy helyi lakossági fórumon egy tiszás résztvevőtől. A politikus nem köntörfalazott, határozottan, őszintén reagált a felvetésre.

Fotó: Kovács Attila / MTI

A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója elmondta, hogy

„soha nem volt szó 650 milliárdról, ez egy hazugság”, és bár szerinte is nagy összegekről folynak viták, azok messze nem érik el ezt a nagyságrendet.

Mint mondta, arról sincs bizonyíték, hogy bármilyen összeg „eltűnt” volna, és ezt eddig egyetlen vizsgálat sem állította.

Hozzátette:

jelenleg is folyik a hivatalos vizsgálat, és ha annak eredménye szerint bárki törvénytelenséget követett el, akkor annak vállalnia kell a következményeket.

„Én lennék az elsők között, aki azt mondja: vigyék el és zárják be” – fogalmazott, hangsúlyozva, hogy mindezt politikai hovatartozástól függetlenül így gondolja. Mint mondta, ő soha nem követett el törvénytelenséget, és nem akarja, hogy mások hibái rá vagy politikai közösségére is árnyékot vessenek.

Menczer Tamás az ellenzék botrányát is szóba hozta, utalva arra, hogy a sajtóhírek szerint még nincs gyanúsítottja Magyar Péter érintettségét felvető, bennfentes kereskedelem miatt indult nyomozásnak. A kommunikációs igazgató emlékeztetett arra, hogy

a Tisza Párt vezérével kapcsolatos eljárásokhoz a jegybank átadta a szükséges bizonyítékokat a hatóságoknak, amelyek alapján megindultak a folyamatok.

Mint ismert, az MNB összesen 74,75 millió forint piacfelügyeleti bírságot szabott ki négy magánszemélyre és feljelentéseket tett a bennfentes kereskedelmet és bennfentes információ jogosulatlan közzétételét tiltó jogszabályok megsértése miatt – közölte a Magyar Nemzeti Bank (MNB). Tájékoztatásuk szerint a magánszemélyek bennfentes információt szereztek az Opus Global Nyrt. részvény-visszavásárlási bejelentése előtt, majd ezt felhasználva adtak tőzsdei megbízásokat. További két magánszemélynél szintén felmerült a bennfentes kereskedés gyanúja, azonban esetükben a jegybank a jelenlegi jogszabályi keretek között csak korlátozottan fért hozzá a bizonyításhoz szükséges információkhoz, így az eljárást bizonyíthatóság hiányában lezárta. A jegybank a rendelkezésére álló bizonyítékokat átadta a szélesebb eszköztárral bíró nyomozó hatóságoknak.

Borítókép: Menczer Tamás (Forrás: MTI)