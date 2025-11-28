EurópaDraghi-jelentésenergiapolitikakrízis

Mindig péntek: Európa válságra ítélve + videó

A XXI. Század Intézet Mindig péntek című podcast sorozatában Európa válságra ítélve címmel Petri Bernadett és Biró András – az intézet kutatói – az Európai Unió gazdasági lejtmenetét elemzik olyan szempontok mentén, mint az évek óta tartó stagnálás, a beruházások hiánya, a körvonalazódó közös uniós adósságspirál és a fegyverkezési láz.

Magyar Nemzet
2025. 11. 28. 13:49
Európai Uniós zászlók láthatók az Európai Bizottság Berlaymont épülete előtt Brüsszelben Fotó: JAKUB PORZYCKI Forrás: NurPhoto
Az Európai Unió egyre látványosabban marad le az Egyesült Államok és Kína mögött, amely tény fölött az olyan elkötelezett eurokraták sem tudnak többé szemet hunyni, mint Mario Draghi, az Európai Központi Bank egykori elnöke. 

A Draghi-jelentés megjelenése óta egyre több szakmai tanulmány foglalkozik az EU gazdasági teljesítőképességének csökkenésével, energiapolitikájának zsákutcájával, stratégiai ágazatokban való iparpolitikai leszakadásával és összességében a szervezet növekvő versenyhátrányával a globális szuperhatalmakkal szemben – írja a közleményében a XXI. Század Intézet.

A brüsszeli hatalmi centrum egy olyan strukturális válságba vezette a szervezetet, amelyet megfelelő legitimáció híján képtelen megreformálni, ezért az egyetlen kiútnak immár egyre nyíltabban a tagállamok közös eladósodását, vagyis az adósságuniót tekinti.

A német és francia belpolitikai krízisek katalizálják az uniós válságspirált?  Miért jár együtt a fegyverkezési láz a csökkenő európai életszínvonallal? Hogyan érinti mindez Magyarországot? – teszik hozzá.

Ezekre a kérdésekre keresi a választ Petri Bernadett és Biró András a Mindig péntek podcast legújabb adásában.

 

Borítókép: Európai uniós zászló Brüsszelben (Fotó: AFP)

 

