Kemény válasz az amerikai döntésre, ez az ország nem képviselteti magát a labdarúgó-vb sorsolásán

A szurkolókat érintő korlátozás után az iráni delegáció tagjai közül sem mindenki kapott vízumot. Mindezek után az Iráni Labdarúgó-szövetség pénteken bejelentette, hogy küldöttsége nem utazik el a 2026-os labdarúgó-világbajnokság csoportjainak jövő heti sorsolására.

Magyar Nemzet
2025. 11. 28. 13:49
Irán csapatkapitánya, Mehdi Taremi a szövetség döntése ellenére még ott lehet a 2026-os labdarúgó-világbajnokság meccsein. Fotó: AFP/Karim Jaafar
Amint azt korábban megírtuk, az Egyesült Államok beutazási szabályai miatt két ország drukkerei sem lehetnek ott a 2026-os labdarúgó-világbajnokság amerikai mérkőzésein. Irán és Haiti a két érintett, így az országok válogatottjai hiába jutottak ki, a drukkerek nem mindenhova kísérhetik el csapatukat az Egyesült Államokban, Mexikóban és Kanadában sorra kerülő tornán.

Irán szurkolói sem láthatják a helyszínen a jövő évi labdarúgó-világbajnokság minden mérkőzését
Irán szurkolói sem láthatják a helyszínen a jövő évi labdarúgó-világbajnokság minden mérkőzését. Fotó: NurPhoto/Noushad Thekkayil

 

Bojkottálja a labdarúgó-világbajnokság sorsolását Irán

A jövő évi, először 48 csapatos vb kvalifikációja majdnem teljesen lezárult, már csak a márciusi, európai és interkontinentális pótselejtezők résztvevői közül juthatnak ki hatan. Ezt megelőzően, december 5-én elkészül a vb csoportbeosztása, ám az iráni küldöttség ezen nem vesz részt, amiért a tervezett delegáció több tagja nem kapott vízumot.

A döntésről az ázsiai ország sportági szövetsége számolt be pénteken. Korábban az egyik helyi sportoldal írt a kérvények egy részének elutasításáról, kiemelve, hogy az iráni szövetség elnöke, Mehdi Taj is azok között volt, akiknek a beutazási kérvényét elutasította az Egyesült Államok. Sajtóhírek szerint összesen négy érintett lehet, köztük Amir Galenoei szövetségi kapitány is.

Irán szövetségi kapitánya, Amir Ghalenoei
Irán szövetségi kapitánya, Amir Ghalenoei. Fotó: AFP/Karim Jaafar

Az irániak szövetségének szóvivője szerint az amerikaiak döntésének nincs köze a sporthoz, a bojkottról pedig már tájékoztatták a nemzetközi szövetséget. Az iráni válogatott egyébként a második kalapból várja majd az ellenfeleit a sorsoláson.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

