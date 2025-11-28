Kemény válasz az amerikai döntésre, ez az ország nem képviselteti magát a labdarúgó-vb sorsolásán

Amint azt korábban megírtuk, az Egyesült Államok beutazási szabályai miatt két ország drukkerei sem lehetnek ott a 2026-os labdarúgó-világbajnokság amerikai mérkőzésein. Irán és Haiti a két érintett, így az országok válogatottjai hiába jutottak ki, a drukkerek nem mindenhova kísérhetik el csapatukat az Egyesült Államokban, Mexikóban és Kanadában sorra kerülő tornán.

Irán szurkolói sem láthatják a helyszínen a jövő évi labdarúgó-világbajnokság minden mérkőzését. Fotó: NurPhoto/Noushad Thekkayil

Bojkottálja a labdarúgó-világbajnokság sorsolását Irán

A jövő évi, először 48 csapatos vb kvalifikációja majdnem teljesen lezárult, már csak a márciusi, európai és interkontinentális pótselejtezők résztvevői közül juthatnak ki hatan. Ezt megelőzően, december 5-én elkészül a vb csoportbeosztása, ám az iráni küldöttség ezen nem vesz részt, amiért a tervezett delegáció több tagja nem kapott vízumot.

A döntésről az ázsiai ország sportági szövetsége számolt be pénteken. Korábban az egyik helyi sportoldal írt a kérvények egy részének elutasításáról, kiemelve, hogy az iráni szövetség elnöke, Mehdi Taj is azok között volt, akiknek a beutazási kérvényét elutasította az Egyesült Államok. Sajtóhírek szerint összesen négy érintett lehet, köztük Amir Galenoei szövetségi kapitány is.

Irán szövetségi kapitánya, Amir Ghalenoei. Fotó: AFP/Karim Jaafar

Az irániak szövetségének szóvivője szerint az amerikaiak döntésének nincs köze a sporthoz, a bojkottról pedig már tájékoztatták a nemzetközi szövetséget. Az iráni válogatott egyébként a második kalapból várja majd az ellenfeleit a sorsoláson.