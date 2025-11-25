Nincs kegyelem: ezen válogatottak szurkolóit kizárták a 2026-os világbajnokságról

Az amerikai külügyminisztérium egyértelművé tette: míg a játékosok és az edzői stáb külön engedményt kap, a szurkolók esetében nem lehet szó kivételről. Az Egyesült Államok döntése már csak azért is érdekes, mivel szembemegy Gianni Infantino FIFA-elnök korábbi kijelentéseivel, miszerint olyan ország nem rendezhet világbajnokságot, amelyik nem engedi be a szurkolókat.

Az iráni és a haiti szurkolók nem utazhatnak a 2026-os labdarúgó-világbajnokságra (Fotó: AFP/Atta Kenare)

Két ország szurkolói is lemaradnak a világbajnokságról

Az Egyesült Államok június 9-e óta összesen 19 ország állampolgárainak beutazását korlátozza részben vagy teljes körűen. Közülük 12 országra teljes tilalom vonatkozik:

Afganisztán, Mianmar, Csád, Kongói Köztársaság, Egyenlítői-Guinea, Eritrea, Haiti, Irán, Líbia, Szomália, Szudán és Jemen.

További hét ország – Burundi, Kuba, Laosz, Sierra Leone, Togo, Türkmenisztán és Venezuela – esetén részleges korlátozások vannak érvényben. A felsoroltak közül Haiti és Irán válogatottja is kvalifikálta magát a 2026-os vb-re, ám szurkolóik ennek ellenére nem léphetnek be az USA területére.

A tilalom alól ugyan léteznek kivételek – például sportolók, edzők, csapattagok és közvetlen családtagjaik –, de ezek kizárólag az érintett sportesemények, így a világbajnokság és az olimpia résztvevőire vonatkoznak. Ennek köszönhetően a haiti és az iráni válogatott is részt vehet a tornán.

Viszont minden más esetben az amerikai külügyminisztérium fenntartja a korlátozásokat, mivel az érintett állampolgárok gyakran túllépik a vízumuk időtartamát, valamint nemzetbiztonsági kockázatot jelentenek.

A szabályozás ugyanakkor bizonyos esetekben felülírható, ha az adott személy beutazása az Egyesült Államok érdekében áll – jelezték a hatóságok.

Haitiban káosz és anarchia van

Haitin az államhatalom gyakorlatilag összeomlott. Amióta 2021-ben meggyilkolták a demokratikusan megválasztott államfőt, Jovenel Moise-t, fegyveres bandák uralják a városokat, ezért a válogatott is kénytelen volt a több mint 800 kilométerre fekvő Curacaóban lejátszani a hazai mérkőzéseit.

Az Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ) szerint Haitiban gyakorlatilag nincs működő központi államhatalom, és hiányzik a megfelelő, megbízható rendészeti háttér ahhoz, hogy az ország garantálni tudja állampolgárai ellenőrizhető utazását – ez pedig az amerikai hatóságok szerint nemzetbiztonsági kockázatot jelent – számolt be róla a Daily Mail.

A beutazási korlátozások azonban teljesen szembemennek Gianni Infantino FIFA-elnök szavaival, aki 2017-ben – még azelőtt, hogy az Egyesült Államok, Mexikó és Kanada elnyerte volna a 2026-os világbajnokság rendezési jogát – kijelentette, hogy abban az országban nem rendezhetnek világbajnokságot, amelyik nem engedi be a szurkolókat. Idén pedig azt hangsúlyozta:

Amerika a világot fogadja majd. Bárki, aki jönni akar, hogy élvezze a tornát, szórakozzon és ünnepelje a futballt, megteheti.

Infantino köztudottan jó kapcsolatot ápol Donald Trumppal, az Egyesült Államok elnökével, így nem kizárt, hogy a világbajnokságig még változik az amerikai álláspont.