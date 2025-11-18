Trump döntése hatalmas változást hoz a foci VB-n

Az elnök a Fehér Házban elmondta, a „FIFA útlevél" (FIFA Pass) a három észak-amerikai országban rendezett világbajnokságra jegyet váltó szurkolók számára gyorsított vízumeljárást biztosít.
Az elnök a Fehér Házban elmondta, a „FIFA útlevél" (FIFA Pass) a három észak-amerikai országban rendezett világbajnokságra jegyet váltó szurkolók számára gyorsított vízumeljárást biztosít.
Gianni Infantino, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) elnöke a fehér házi eseményen hangsúlyozta, hogy az eljárás révén a jegybirtokosok prioritást élveznek a vízum megszerzéséhez szükséges időpontokban.
Hozzátette, hogy a világbajnokságra több millió látogatót várnak, aki a helyszínen tervezi megtekinteni a mérkőzéseket.
Marco Rubio amerikai külügyminiszter közölte, hogy az Egyesült Államok külképviseletei felkészülnek a megnövekedett vízumigényre.
Borítókép: Donald Trump amerikai elnök (Fotó: AFP)
