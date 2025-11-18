Rendkívüli

Orbán Viktor a tiszás jelöltekről: Ugyanaz a baloldali gyülekezet, mint négy éve

Trump döntése hatalmas változást hoz a foci VB-n

Különleges vízumot hoz létre a jövő évi labdarúgó-világbajnokságra utazó szurkolók számára az Egyesült Államok. Ezt jelentette be Donald Trump amerikai elnök hétfőn.

Forrás: MTI2025. 11. 18. 6:42
Donald Trump amerikai elnök (Fotó: AFP)
Az elnök a Fehér Házban elmondta, a „FIFA útlevél" (FIFA Pass) a három észak-amerikai országban rendezett világbajnokságra jegyet váltó szurkolók számára gyorsított vízumeljárást biztosít.

Trump döntése könnyítést hoz a szurkolóknak (Fotó: AFP)
Gianni Infantino, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) elnöke a fehér házi eseményen hangsúlyozta, hogy az eljárás révén a jegybirtokosok prioritást élveznek a vízum megszerzéséhez szükséges időpontokban. 

Hozzátette, hogy a világbajnokságra több millió látogatót várnak, aki a helyszínen tervezi megtekinteni a mérkőzéseket.

Marco Rubio amerikai külügyminiszter közölte, hogy az Egyesült Államok külképviseletei felkészülnek a megnövekedett vízumigényre.
A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

