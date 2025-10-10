Kocsis Máté: Szivárog a Tisza, áradnak az adatok

A Fidesz frakcióvezetője a Tisza Párt adatszivárgási botrányával kapcsolatban tette fel a kérdést közösségi oldalán, hogy milyen amatőr csapat az, amelyik még egy szimpla adattárolásra sem képes?

Korábban megírtuk, hogy a Tisza Világ applikáció botránya miatt célkeresztbe került Radnai Márk, a párt alelnöke. Információink szerint Magyar Péter pártelnök azonnal Radnait tette felelőssé a történtekért, ám leváltani nem tudja – belső forrásaink szerint ugyanis az alelnöknek túl erős hátszele van a párt támogatói körében.

Mint ismert, noha Magyar Péter napokig azt állította, hogy nem történt adatszivárgás, a napokban mégis egy levelet írtak az applikáció felhasználóinak, amiben újabb fejlesztéseket ígértek az adatlopás megelőzése érdekében. A lapunk birtokába került belső tiszás levélben ugyan konkrétan nem térnek ki arra, hogy megtörtént-e az adatszivárgás, de nem is tagadják annak tényét.

Mint arról a Magyar Nemzet beszámolt, hétfőn újabb súlyos adatszivárgási botrány rázta meg a Tisza Pártot, amelyben közel húszezer Tisza-szigetes felhasználó adatai kerültek nyilvánosságra. Az ügyben ráadásul egy ukrán szál is felmerült: egy ukrán cég, a PettersonApps dolgozhatott a Tisza Világ alkalmazásának fejlesztésén. A több mint száz embert foglalkoztató ukrán informatikai cég többek között éppen mobilalkalmazások fejlesztésére specializálódott. A vállalat vezérigazgatója, Oleh Ostroverkh Volodimir Zelenszkij támogatója és egy civil szervezeten keresztül közreműködhet az ukrán hadsereg drónfejlesztési törekvéseiben.