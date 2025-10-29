Magyar Péter egy kiskutya a komondor mellett

Magyar Péter olyan, mint

a kiskutya, aki hangoskodva ugrál a kerítés egyik oldalán, hogy észrevegyék a szomszédban sétáló komondor mellett

– így jellemezte lapunknak Zila János a Tisza elnökének kényszeres Orbán-fóbiáját.

Magyar Péter Orbán-fóbiája határtalan Forrás: YouTube

Ismert ugyanis, hogy Magyar Péter egyre gyakrabban és kétségbeesettebben igyekszik a miniszterelnököt utánozni, amivel azt szeretné mutatni, mintha egy szinten lenne Orbán Viktorral.

Az Alapjogokért Központ munkatársa úgy látja,

a Tisza elnökének kétségbeesett majmolása mögött az húzódik meg, hogy Magyar Péter tavasz óta egyértelműen lépéshátrányban van a kommunikációs térben,

hiszen azóta egymásra halmozza a botrányokat, kezdve az ukrán kémbotránnyal, folytatva a Tisza-adó ügyével, a megszorításokra vonatkozó kiszivárgó elképzelésekkel, Ruszin-Szendi Romulusz fegyverviselési botrányával, a sorkötelezettség visszaállítása kapcsán tett megjegyzésével és a Tisza Párt applikációjának adatszivárgásával.

– A Tisza Párt elnöke ezzel párhuzamosan mindent megtesz, hogy valahogy megragadja a kezdeményezést, hiszen érzi, hogy lejtmenetben van. A próbálkozásai pedig egyre kétségbeesettebbek.

Idesorolható az országjárása, amely azonban korántsem keltett akkora érdeklődést, mint korábbi turnéi, pedig bevetett mindenféle show-elemet az evezéstől a motorozásig. Ilyen mutatvány volt az is, hogy az évtizedes hagyománynak örvendő Kötcsei polgári piknikre ráakaszkodva ő is a somogyi településre szervezett politikai rendezvényt éppen a miniszterelnök őszi politikai évadnyitójának napjára. Amikor Donald Trump bejelentette, hogy Budapestre kezdeményezett békecsúcsot Vlagyimir Putyinnal, Magyar Péter parodisztikus szintre emelte erőlködését, hiszen arról tett közzé bejegyzést, hogy az egész esemény az ő ötlete volt – sorolta az abszurd helyzeteket Zila János, úgy folytatva, hogy a Békemenettel párhuzamosan ő is menetet indított október 23-án.

– Az persze más kérdés, hogy milyen jelzőt illeszthetünk egy olyan politikai párt eseménye mellé, amely igen szorosan kapcsolódik a háborúpárti brüsszeli elithez, és a szervezeti rendszerében a jelek szerint könyékig turkál a hadban álló Ukrajna titkosszolgálata – fogalmazott az Alapjogokért Központ elemzője, aki szerint

az utánzás és a miniszterelnökkel való fizikai közelség keresése egy agresszív kihívó képét festik,

aki szeretné mindinkább növelni a feszültséget annak érdekében, hogy felhívja magára a figyelmet, hiszen a nemzeti ünnepen is csak a jobboldaléhoz képest feleakkora rendezvényre futotta az erejéből. Erre utal az is, hogy követi Orbán Viktort az országjárása során.