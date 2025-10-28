A baloldali politikai elemző szerint is betalált Orbán Balázs videója

Lehet szörnyülködni, magánemberként nekem sem az ízlésem szerint való ez a mesterséges intelligenciával készült videó. Olyan látszatot kelt, mintha Magyar Péter mondaná ki a nyugdíjak csökkentésének szükségességét – kezdte bejegyzését Nagy Attila Tibor.

Nagy Attila Tibor politikai elemző (Forrás: Facebook)

Politikai elemzőként azonban azt mondja, hogy ez a videó betalál. Hozzátette: Magyar Péter rögtön ugrott erre, és a videó újszerűsége miatt végigvonul a magyar sajtón és médián, sokat fognak erről írni, beszélni, nagy nézettséget fog elérni.

És itt a lényeg: ennek a negatív kampányt segítő videónak minél több emberhez (esetünkben: nyugdíjashoz) el kell jutnia. El kell hinteni a kétséget, hogy a Tisza valójában a nyugdíjasoknak kíván kárt okozni, az ellenzéki megmondóemberek, értelmiségiek hadd háborogjanak csak. Magyar Péter is fel van háborodva, nagyon helyes, hogy ezáltal ő maga is terjeszti ezt a videót.

Véleménye szerint a videóban nem százszázalékosan követi a hang a szájmozgást, ezért nem hat teljesen természetesnek. A videó abból a szempontból pedig korrekt, hogy megjelenik benne, valójában kitől származnak az idézett mondatok. A politikai elemző úgy véli, az igazán tisztességes az lett volna, ha nem Magyar Péter képével idézik a szakértők kiragadott mondatait, de akkor nem szólna nagyot a videó.

Nagy Attila Tibor azzal zárja bejegyzését, hogy lehet mélységesen háborogni Orbán Balázs videóján, de a politika eredményorientált műfaj. Ha a Fidesz nyer, a kampányfőnöke mennybe megy ezen videó miatt is. Ha veszít a Fidesz, akkor majd azt mondhatjuk utólag, hogy ez a videó ugyan nagyon nézett lett, de erősen túllőtt a célon – írta a politikai elemző.

Mint megírtuk, Magyar Péternél kiverte a biztosítékot, hogy Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója a mesterséges intelligencia segítségével mutatta be, hogy milyen lenne, ha Magyar Péter az igazat mondaná a beszédeiben. A videóban Magyar Péter hangján hangzik el a Tisza Párt tanácsadóinak terve, a párt eltitkolt programja az adóemelésekről.

Orbán Balázs mesterséges intelligenciával készült videója itt tekinthető meg: