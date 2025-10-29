idezojelek
Rablánc a lábunkon

Manapság, amikorra már biztonsággal tudhatjuk, hogy például az EU a háború pártján áll, akkor tényleg joggal mondhatjuk, hogy ahová eljutottunk, az minden, csak nem európai álom, viszont garantáltan sérti a szuverenitásunkat.

Kondor Katalin avatarja
Kondor Katalin
diktátumháborúEurópai Unió 2025. 10. 29. 5:55
Fotó: FREDERICK FLORIN

Ma már tudjuk, hogy lényegében mindegy – bár erről vélhetően sokan vitatkoznának –, hogy ki teszi ránk ezt a bizonyos rabláncot. Mindig van jelentkező. Valamikor a szovjet mozgalmi nóta szólt így: „a rablánc a lábon nehéz volt, de széttörte büszkén a nép”. Jelentem, nem igazán sikerült neki széttörni jó ideig, mármint a népnek. Nyilvánvaló, hogy mindig nehéz széttörni egy rabláncot, mi több, a világ történelme rendre bizonyítja, hogy manapság is roppant nehéz. A szovjet rabláncot mi, magyarok, végtére is magunk mögé hajítottuk, ám aztán kisvártatva jött egy újabb rablánc a lábunkra, ami a népesség egy részének éppoly kellemetlen, mint a hajdani kommunista rablánc. Ez pedig a fantasztikus demokrácia azon rablánca, melyet az új világ hirdet, például az Európai Unió tehetségtelen csapata is, amikor mindenféle ránk erőltetett ostobasággal – van belőlük bőven – roppant demokratikus diktátumokat óhajt a nyakunkba sózni. Lásd például az egyik vesszőparipámat, a migránsok korlátlan befogadását, persze elsősorban Magyarország rovására. Jó ötlet, ugye? Ám ha csak ennyi lenne a bűne a magasságos uniónak a kontinensünk gondjainak megoldását illetően, akkor még csak-csak reménykedhetnénk, de manapság, amikorra már biztonsággal tudhatjuk, hogy például az EU a háború pártján áll, akkor tényleg joggal mondhatjuk, hogy ahová eljutottunk, az minden, csak nem európai álom, viszont garantáltan sérti a szuverenitásunkat. Igen, a magyarokét. Netán a másokét is, de ebbe nem érdemes belebonyolódnunk, jelentkezzen az, aki az EU-tól egyszer is hallott már valamiféle demokráciát sugalló cselekedetet. Nekem ugyanis az a véleményem, hogy lassan, vagy nem is lassan, de mára már úgy nézünk ki, hogy sok évvel a szocialista-kommunista eszmeiség diktátumain túljutva, újabb „felügyelők” próbálják meghatározni életünk kereteit, vagy inkább mindennapjait. Hallok – és nem is tudok vitatkozni velük –, olyan nézeteket, miszerint az Európai Unió átvette a hajdani Szovjetunió (nem azonos a mai Oroszországgal) szerepét. Azaz úgy próbál diktálni, mintha a kommunista időkből vette volna a módszereket. Bünteti azokat, akik nincsenek elragadtatva tőlük – divatos szóval szankcionál –, bűnügyeket takargat, saját bűnügyeit, és persze háborúpárti, mely nézet és ideológia egyenesen vezet oda, amit rövid cikkem címéül választottam, miszerint rabláncot óhajt kötni a lábunkra, s minden igyekezetével arra törekszik, hogy ránk kényszerítse a háborút. Talán nem tévedek, ha azt állítom, többen is érezzük ebben a kis országban, hogy az EU kezdettől fogva magyarellenes. A történelem szerény ismerete is bizonyítja, hogy a közepet, ahol mi élünk és ahol szeretnénk is maradni, azt igencsak szeretnék sokan elfoglalni. E cselekedet egyik módszere és segítője a folytonos vegzálás, a kákán is csomót keresés. Így élünk bizony, amióta csak beléptünk ebbe a – szerintem dísztelen – társaságba. Igazán sajnálom, hogy az unióba való bekeveredésünk óta nem tártuk elégszer a nyilvánosság elé azt a sok lejáratókampányt, bántást, hazugságot, amiket el kellett viselnünk tagságunk elmúlt huszonegy évében, bár ezekről azért könnyű részletes adatokat előkeresni. Azóta országunk lakóinak többsége szerintem igencsak rájött arra, hogy „ez az a hely, ahol semmi sem változik, ez az a hely, ahol áll az idő” – idézve az ismert slágert. Ezzel a nézettel persze lehet vitatkozni. Leginkább kinek a pap, kinek a papné alapon, mert azt senki nem akarja vitatni, hogy uniós tagságunknak vannak nyertesei, szép számmal. Ám, hogy erkölcsi nyertesei is lennének, arról igencsak jó lenne értelmes vitákat folytatni. Már csak azért is, mert kíváncsiak lennénk, hogy kik ezek? Ugyanis az unió mai állapotában szerintem erkölcsről nem beszélhetünk, demokratikus eljárásokról sem, és bizony gazdasági sikerről sem.

Európa ma egy felbolydult méhkas, már csak egyesek háborúpártisága miatt is, de gazdasági válsága miatt szintén, nem beszélve az egyre nagyobb gondokat okozó, de valódi intézkedésekre képtelen „migránspárti” tábor nyilvánvaló tehetetlensége és álságossága miatt is. S akkor ne is ejtsünk szót földrészünk vallási helyzetének álságosságáról sem, amely évek óta tűri az egyház elleni támadásokat, templomrongálásokat, kultúránk alkotásainak meggyalázását, tönkretevését. Tényleg rablánc van a lábon, ami valahogyan megakadályozza a józan haladást, a normális előre jutást. A kiút közös megtalálására mi, lenézett civilek az EU-ban cseppet sem vállalkozhatunk, nem is osztanak nekünk szerepet. Mit is mondhatnánk akkor, amikor egyebek közt olyan demokratikus, mondhatnám inkább, hogy normális pártok, mint például az Alternatíva Németországnak elnevezésű párt hatalmas ellenszélben kénytelen működni, pusztán azért, mert megérezte, hogy Németország tévúton jár. A példákat sokáig sorolhatnánk. Mikor ezt a cikket írom, október utolsó hetében, újra jön a hír, miszerint Brüsszel bábjai megint adót akarnak emelni. A nagyon okosok azt mondják, azért, hogy támogathassák az orosz–ukrán háborút. Ennél okosabb nem jutott eszükbe. Ám az igen, hogy ugyanezen a napon Svédország felszólította a NATO-tagállamok lakóit, hogy készüljenek a háborúra az oroszokkal.

Nos, megint köhög a bolha! Mármint itt, Európában, azon belül is az unióban. Miközben, ha lehet hinni a cikkeknek, melyek rendre arról tudósítanak bennünket, hogy gazdaságilag szárnyal Kína, India és Japán, nem sorolom tovább, mert a kicsik is, az icipici távolkeletiek. S mindeközben Európát illetően ilyen örömhíreket nem hallunk. Netán elhallgatják előlünk? Bocsánat, csak vicceltem, ugyanis nem érdekeljük őket. Miért is érdekelnénk, hiszen nincs mivel dicsekednünk, legfeljebb csak kontinensünk nem szűnő háborúpártiságával. Ugyanakkor innen, Európa közepéről nézve még az is irigylésre méltó, hogy az egyre gazdagodó ázsiai hatalmak nem avatkoznak bele más államok belügyeibe. Gondolom ez feltétlenül szükséges ahhoz, hogy ne veszítsenek lendületükből. No, ezt mi ugyebár nem mondhatjuk el magunkról, mert az EU másból sem áll, mint beavatkozásból, no meg a kettős mérce alkalmazásából, mondhatni naponta, s szinte belépésünk kezdete óta. S tegyük hozzá, immáron elértünk oda, hogy a korábbi gazdag és mintaállamnak kikiáltott uniós országok egyre rosszabb eredményt produkálnak, ami a gazdaságot illeti, s akkor ne is beszéljünk a migránshelyzetről, mellyel úgy próbálnak küzdeni, hogy nem küzdenek, hanem hazudnak, s titkolják, hogy valójában tehetetlenek. Most, hogy elkezdtem ezt a kis cikket írni, féltve őrzött gyűjteményemből előszedtem egy régi írást 2014-ből, akkor ugyebár már tíz év is eltelt csatlakozásunk óta, s ebben azt írták, nyilván a nagy „barátaink”, hogy Magyarországon a nők helyzete rosszabb, mint Szaúd-Arábiában. Szóval, mint ebből is látható, már az idő tájt is szeretettel, józanul és igazságosan ítéltek meg bennünket. Mindmáig így van ez, meg is szoktuk, már amennyire a hazugságot, melyeket rólunk terjesztenek, meg lehet szokni, ugyanis szerintem nem lehet megszokni. Ennyit emlékeinkről. A rablánc viszont még mindig rajtunk van.

És csak sóhajthatunk! Istenem, mivé lettél Európa, te „gyönyörű nő”? S cseppet sem Ursula von der Leyenre gondolok, Isten ments! hanem Európára, amely süllyed, mint egy léket kapott hajó, melynek kormányát ide-oda rángatják. S civilként megkockáztatom kimondani, hogy kik, szerintem többségében amatőr bűnözők. Én meg, mint igen rossz helyzetben lévő magyar nő, epedve vágyakozom Szaúd-Arábiába, csak előbb hazamegyek megetetni a tevémet.

A szerző újságíró

