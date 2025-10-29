inflációMNBRegős GáborárrésstopMolnár Dániel

Még velünk marad az árréscsökkentés

Nem az árréscsökkentés meghosszabbítása a kérdés a lapunknak nyilatkozó elemzők szerint, mivel egyhangúan úgy vélik, az inflációs mutatók alapján semmiképp nem november végén vezetik ki a kormányzati intézkedéseket, de azt sem tartják lehetetlennek, hogy fokozatosan vezetik ki őket vagy pedig leszűkítik a termékkört, főleg alapélelmiszerekre.

M. Orbán András
2025. 10. 29. 5:25
A drogáriákban alkalmazott árréscsökkentés az inflációs mutatóban kevés nyomot hagy ugyan, ám sok termék ára kedvezőbb lett és nem valószínű, hogy ezeket egyik napról a másikra megszüntetnék év végén Fotó: Róka László Forrás: Róka László
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

November végén jár le az árréscsökkentések meghosszabbított határideje, ezért hamarosan dönteni kell arról, hogy az élelmiszerüzletek és a drogériák esetében is fennmaradjon-e a megjelölt termékkörökre kijelölt lényegében árkorlátozás. A kereskedői oldal következetesen a kivezetés mellett érvel, ám a kormányzat célja világos: védeni kívánja a lakosságot a hirtelen árváltozástól.

árréscsökkentés, 20240828 Budapest CBA Príma Áruház Élelmiszer vásárlás Illusztráció Fotó: Havran Zoltán HZ Magyar Nemzet MN A képen: hús hentesáru húspult
Az árréscsökkentés az élelmiszerek esetében egy százalékpontot számít, a kivezetést az inflációs adatok nem indokolják, ráadásul pont a leggyakrabban vásárolt termékek érintettek
(Fotó: Havran Zoltán)

Az inflációs adatokban az élelmiszerek árrésstopja egy százalékpontot jelent, ha a drogériában alkalmazott árréscsökkentéssel egyidejűleg vezetnék ki, a lapunknak nyilatkozó elemzők szerint nagyjából 1,2 százalékponttal nőne meg az infláció. Az előbbiek alapján jó eséllyel ismét meghosszabbítja a kormány ezeket az intézkedéseket, és inkább az időtartam, a várható hatások és az indokok a kérdés.

Molnár Dániel, a Nemzeti Gazdaságfejlesztési Ügynökség vezető elemzője lapunk megkeresésére azt mondta, az MNB számításai szerint szeptemberben az infláció az árkorlátozások nélkül (beleértve a telekommunikációs ágazattal, a bankszektorral és a gyógyszerkereskedőkkel kötött megállapodást is) 1,5 százalékponttal lett volna magasabb, 5,8 százalék.

A fenntartás mellett szól, hogy még az árrésstopokkal együtt is a jegybanki toleranciasáv felett alakul az infláció, vagyis még nem tértünk vissza az árstabilitás időszakába. Azonban mindenképpen kedvező, hogy az elmúlt hónapok átárazási mintázatai nem mutattak jelentősebb árnyomást a gazdaságban, miközben a forint erősödésének hatása is megjelent már szeptemberben, amelynek fennmaradása a következő havi adatokat is lefelé húzhatja. Ugyanakkor a kilátásokkal kapcsolatos bizonytalanság miatt mégis inkább az árszabályozás fenntartása lehet a logikusabb lépés, az árak stabilizálása elősegítheti az inflációs várakozások horgonyzását és a fogyasztói bizalom erősödését is. Emellett egy rosszkor időzített feloldással az inflációs mutató ismét megugrana, ami a magasan ragadt várakozásokkal együtt önbeteljesítő jóslatként eredményezne magasabb árszinteket.

Várakozásaim szerint 

az élelmiszerek és drogériatermékek árrésstopját november után is meghosszabbítja a kormányzat, hiszen az intézkedés sikeresen lejjebb húzta az inflációt és a meghosszabbítások eddig is csak formalitást jelentettek

 − válaszolta lapunk megkeresésére Regős Gábor, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdásza, aki már korábban is felvetette, hogy az év végéig velünk maradhat az árréscsökkentés. Kifejtette, az árrésstopok kivezetéséről való gondolkodás során segítségünkre lehet az, hogy a kormányzat meddig kötötte meg az önkéntes árkorlátozásról szóló megállapodásokat az érintett ágazatokkal (például telekommunikáció, bankok). Ezek a megállapodások június közepéig vannak érvényben, így feltehető, hogy nagyságrendileg az árrésstopok is eddig maradnak hatályban, bár az inflációs adatok ezt befolyásolhatják.

Az árrésstopokat szerinte is akkor érdemes kivezetni, ha a kivezetés nyomán várható inflációs növekmény sem viszi túl magasra a pénzromlást, emellett a választások előtt egy egy-máfél százalékpontos ugrást az inflációban „nincs az a kormányzat, amely önként bevállal”.

Árréscsökkentés: valahogyan velünk marad

Molnár Dániel arra számít, hogy az árréscsökkentést nem szüntetik meg egyszerre vagy teljesen hanem valamilyen formában továbbra is fennmarad. Ez megvalósulhat a jelenlegi tízszázalékos árrésnél magasabb kulcs mellett is, ez segítené a szabályozás fenntarthatóságát a kereskedők helyzetének javításával, de akár oly módon is, hogy csak a leginkább alapvető élelmiszerek (kenyér, liszt, tojás, tej) esetében lenne korlátozva a kereskedők által alkalmazható árrés mértéke, annak érdekében, hogy a rászoruló háztartások helyzetét segítse. Erre van nemzetközi példai is Izraelből.

Regős Gábor pedig hozzátette, az MNB szigorú monetáris politikája nyomán erősödő forint az infláció letörésének irányába hat, míg a kormányzati keresletélénkítés felfelé húzza a pénzromlást. Fontos – és egyelőre nem pontosan látható – kockázatot jelentenek az energiapiaci folyamatok: amennyiben megtörténik az orosz energiahordozókról való kényszerített leválás, az biztosan növeli majd az inflációt és egyelőre nem látni, hogy mennyivel – ez a bizonytalanság tehát nem az árrésstopok kivezetésének irányába hat.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Csépányi Balázs
idezojelekMárki-Zay Péter

Márki-Zay Péter aljassága határtalan, kikészült Orbán vatikáni látogatásától

Csépányi Balázs avatarja

Erre már nincsenek szavak.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.