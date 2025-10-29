Még velünk marad az árréscsökkentés

November végén jár le az árréscsökkentések meghosszabbított határideje, ezért hamarosan dönteni kell arról, hogy az élelmiszerüzletek és a drogériák esetében is fennmaradjon-e a megjelölt termékkörökre kijelölt lényegében árkorlátozás. A kereskedői oldal következetesen a kivezetés mellett érvel, ám a kormányzat célja világos: védeni kívánja a lakosságot a hirtelen árváltozástól.

Az árréscsökkentés az élelmiszerek esetében egy százalékpontot számít, a kivezetést az inflációs adatok nem indokolják, ráadásul pont a leggyakrabban vásárolt termékek érintettek

(Fotó: Havran Zoltán)

Az inflációs adatokban az élelmiszerek árrésstopja egy százalékpontot jelent, ha a drogériában alkalmazott árréscsökkentéssel egyidejűleg vezetnék ki, a lapunknak nyilatkozó elemzők szerint nagyjából 1,2 százalékponttal nőne meg az infláció. Az előbbiek alapján jó eséllyel ismét meghosszabbítja a kormány ezeket az intézkedéseket, és inkább az időtartam, a várható hatások és az indokok a kérdés.

Molnár Dániel, a Nemzeti Gazdaságfejlesztési Ügynökség vezető elemzője lapunk megkeresésére azt mondta, az MNB számításai szerint szeptemberben az infláció az árkorlátozások nélkül (beleértve a telekommunikációs ágazattal, a bankszektorral és a gyógyszerkereskedőkkel kötött megállapodást is) 1,5 százalékponttal lett volna magasabb, 5,8 százalék.

A fenntartás mellett szól, hogy még az árrésstopokkal együtt is a jegybanki toleranciasáv felett alakul az infláció, vagyis még nem tértünk vissza az árstabilitás időszakába. Azonban mindenképpen kedvező, hogy az elmúlt hónapok átárazási mintázatai nem mutattak jelentősebb árnyomást a gazdaságban, miközben a forint erősödésének hatása is megjelent már szeptemberben, amelynek fennmaradása a következő havi adatokat is lefelé húzhatja. Ugyanakkor a kilátásokkal kapcsolatos bizonytalanság miatt mégis inkább az árszabályozás fenntartása lehet a logikusabb lépés, az árak stabilizálása elősegítheti az inflációs várakozások horgonyzását és a fogyasztói bizalom erősödését is. Emellett egy rosszkor időzített feloldással az inflációs mutató ismét megugrana, ami a magasan ragadt várakozásokkal együtt önbeteljesítő jóslatként eredményezne magasabb árszinteket.

Várakozásaim szerint

az élelmiszerek és drogériatermékek árrésstopját november után is meghosszabbítja a kormányzat, hiszen az intézkedés sikeresen lejjebb húzta az inflációt és a meghosszabbítások eddig is csak formalitást jelentettek

− válaszolta lapunk megkeresésére Regős Gábor, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdásza, aki már korábban is felvetette, hogy az év végéig velünk maradhat az árréscsökkentés. Kifejtette, az árrésstopok kivezetéséről való gondolkodás során segítségünkre lehet az, hogy a kormányzat meddig kötötte meg az önkéntes árkorlátozásról szóló megállapodásokat az érintett ágazatokkal (például telekommunikáció, bankok). Ezek a megállapodások június közepéig vannak érvényben, így feltehető, hogy nagyságrendileg az árrésstopok is eddig maradnak hatályban, bár az inflációs adatok ezt befolyásolhatják.