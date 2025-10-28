Nagy FeróHír TVBékemenetMonitorBeatricepedofíliarockzenész

Elnézést kért Nagy Feró + videó

A Beatrice vezetője szerint Juhász Péter Pált nagyon meg kell büntetni.

Munkatársunktól
2025. 10. 28. 22:24
Áll a bál, de meg is érdemeltem – mondta Nagy Feró Kossuth-díjas rockzenész, a Beatrice zenekar vezetője a Hír TV Monitor című műsorában. A rocklegenda úgy folytatta: a Békemeneten volt egy olyan félresikerült, cinikus mondata, amiről nem gondolta volna, hogy ekkora port kavar. – Utáltam, hogy a gyerek ott nyomja a mikrofont és hülyeségeket kérdez. Azt gondoltam, hogy ezzel lerázom, ami sikerült, csak utána beindult a balliberális sajtó – idézte fel.

Nagy Feró kijelentette: nem gondolta volna, hogy a mondatának ekkora visszahangja lesz. – Rockzenésztől ez miért ne lehetne? Nem vagyok én politikus. A rockzenész lehet, hogy egy kicsit leértékeli a dolgokat és hülyeségeket beszél. Miért ne beszélhetne? Majd elnézést kérek tőlük, aztán viszontlátás! – fogalmazott. 

A műsorvezető ezután megkérdezte, hogy a zenész elnézést kér-e a lányoktól, amire Feró igennel felelt.

Hozzátette, hogy felnőtt lányokról volt szó, az ügybe pedig „már belekeveredett a pedofíliától kezdve minden”, a kerítő Juhász Péter Pált viszont nagyon meg kell büntetni.

Borítókép: Nagy Feró (Fotó: Lakatos Péter/MTI)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
