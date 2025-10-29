Minden ötödik osztrák külföldön született

Az Ausztriában külföldön született emberek száma tovább emelkedett. Az Osztrák Integrációs Alap (ÖIF) új „Bundesländer” című kiadványa szerint 2025. január 1-jén a teljes népesség 22,7 százaléka, azaz összesen 2,085 millió ember született külföldön. Az előző évben ez az arány 22,3 százalék, azaz 2,038 millió fő volt. A németek alkotják a legnagyobb bevándorló csoportot – írja a V4NA nemzetközi hírügynökség.

Körülbelül 270 500 ember született Németországban. Ezt követik Bosznia-Hercegovina (179 800), Törökország (166 800) és Románia (148 600). Szíria (94 800) és Afganisztán (48 200) – amelyekből a közelmúltban menekültek érkeztek – a hetedik és a tizenkettedik helyen állnak; az Oroszországgal háborúban álló Ukrajna a nyolcadik helyen áll (88 700).

2024-ben is Németország volt az első helyen a származási országok között – az ÖIF szerint közel 19 400 bevándorlást regisztráltak a szomszédos országból. Összességében tavaly körülbelül 178 600 ember vándorolt be Ausztriába.

85 100-an érkeztek az EU- és EFTA-országokból, valamint Nagy-Britanniából, 79 900-an harmadik országokból. Eközben 128 500 ember vándorolt ki külföldre. Az osztrák állampolgárok viszont gyakrabban vándoroltak ki, mint vissza, a mérleg mínusz 5700 fővel negatív volt.

A migránsok 39,8 százaléka Bécsben él, a külföldi születésű személyek 2025 elején a főváros lakosságának 40,9 százalékát tették ki. A rangsor másik végén Burgenland áll, a migránsok mindössze 2,0 százaléka él a legkeletibb tartományban.

A 2023/24-es tanévben a diákok 26,4 százaléka nem német volt az első nyelve. Összehasonlításképpen: az előző, 2022/23-as tanévben ez az arány még valamivel magasabb, 27,0 százalék volt, tíz évvel ezelőtt viszont jóval alacsonyabb, 21,3 százalék – írta az Exxpress.

Egyre többen vannak azok, akiknek szülei Európán kívülről származnak

Az Eurostat adatai azt mutatják, hogy számos nyugat-európai országban – köztük Németországban, Ausztriában, Svájcban, Svédországban és Spanyolországban – a 15 és 29 év közöttiek körülbelül 20–27 szzalékának már vannak olyan szülei, akik Európán kívülről származnak.